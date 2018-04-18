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Yeşim Salkım'dan yeni imajıyla erken seçim paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım erken seçimle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeşim Salkım'dan yeni imajıyla erken seçim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim hakkında açıklama yaparak seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Erken seçim sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ünlüler dünyasından da tepkiler gelmeye başladı. İlk tepki ise yeni imaj değiştiren Yeşim Salkım'dan geldi.

YEŞİM SALKIM'DAN ERKEN SEÇİME İLK YORUM
Ünlülerden de yavaş yavaş seçime ilişkin paylaşımlar gelmeye başladı. İlk göze çarpan ise Yeşim Salkım oldu. İmaj değişikliğine gidip saçını sarıya boyatan Yeşim Salkım, Instagram hikayesinden fotoğrafını paylaşarak "Seçime bakışım" diye yorum yaptı.

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Yeşim Salkım erken seçim

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