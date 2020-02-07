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Yeşim Salkım kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram'da kendisine 'Nankör kadın, kalitesiz kadın' diyen sosyal medya kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yeşim Salkım kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi!

Sivri diliyle tanınan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, kendisine Instagram hesabı üzerinden hakaret eden kullanıcısı affetmedi. Avukatına talimat veren şarkıcı kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KALİTESİZ KADIN"

Yeşim Salkım'ın avukatı Begüm Gürel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde, "Bu şahıs 24 Ocak'ta yaptığı paylaşımlar aracılığıyla Yeşim Salkım'a karşı hakaretlerde bulunarak, huzurunun kaçmasına sebebiyet vermiştir. Şüpheli, Salkım'a karşı 'Kalitesiz kadın, nankör kadın, ruh hastası' gibi ithamlarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelinin 'hakaret' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 6 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi. Öte yandan suç duyurusu dilekçesinin yanı sıra şüphelinin paylaşımlarının ekran görüntüsü de savcılığa sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım, hakaret, instagram,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bakın iftira yada yalandan dolayı suç duyurusunda bulunmamış.Söyledikleri huzurumu kaçırdı demiş.Doğru yani söyledikleri.
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