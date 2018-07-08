Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır ekrana getirdiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2018 sezonu finali 8 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yarı finali 28 Mart'ta ekrana gelmiş ve 6 yarışmacı finale çıkmıştı. Survivor nedeniyle yarışmanın final bölümü ertelendi. Çekimleri geçtiğimiz günlerde Bursa'da yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finalinde kimin şampiyon olduğu ise yapılacak oylamayla belli oldu.
Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu yaptıkları gösterilerle büyük beğeni toplayan Quenns Of The Dance grubu oldu.
YETENEK SİZSİNİZ'DE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?
Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 sezonunda yarı finaldeki performanslarıyla jüriyi ve seyircileri etkileyen yarışmacılar finalde şampiyonluk için sahne aldı.
Soul Of The Mask Laserman grubu, Hezret İbrahim Küp Show, Emre-Enes Yarımbaş, The Get Down, Elmas Kızlar Karate Takımı, Mady Dans grubu, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklör Ekibi , Bursa Nüans Dance Team final bölümünde performanslarını sergiledi.
Final bölümünde sahneye çıkan yarışmacılar son performanslarını sergiledi. Peki Yetenek Sizsiniz’de bu akşam kim şampiyon olacak? Yarışmacıların performansları stüdyodaki seyirciler tarafından oylandıktan sonra jürinin verdiği puanlar da hesaplanacak. Çıkan oylama sonuçlarına göre ise Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 şampiyonu belli olacak.
ACUN ILICALI'NIN KIZI MELİSA'DAN BALON GÖSTERİSİ
Acun Ilıcalı'nın minik kızı Melisa, Yetenek Sizsiniz Türkiye final bölümünde sahneye çıktı ve Burhan Öztoprak'la balon gösterisi yaptı.
YETENEK SİZSİNİZ YARI FİNAL NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Mart ayında ekrana gelen yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.Finale kalan, Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes - Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik - Mert Mengiç arasından birincinin kim olacağı ortaya çıkacak.
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