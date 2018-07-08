MAGAZİN

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 23:04 | Son Güncelleme

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 finalini kim kazandı? Final bölümü gecikmeli olarak yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının şampiyonu kim oldu? Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın jüri olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finali 7 Temmuz Pazar günü ekrana geldi. Final performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından şampiyon olan isim, seyirci ve jüri oylarıyla belli oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır ekrana getirdiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2018 sezonu finali 8 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yarı finali 28 Mart'ta ekrana gelmiş ve 6 yarışmacı finale çıkmıştı. Survivor nedeniyle yarışmanın final bölümü ertelendi. Çekimleri geçtiğimiz günlerde Bursa'da yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finalinde kimin şampiyon olduğu ise yapılacak oylamayla belli oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu yaptıkları gösterilerle büyük beğeni toplayan Quenns Of The Dance grubu oldu.

Quenns Of The Dance

YETENEK SİZSİNİZ'DE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?
Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 sezonunda yarı finaldeki performanslarıyla jüriyi ve seyircileri etkileyen yarışmacılar finalde şampiyonluk için sahne aldı.

Soul Of The Mask Laserman grubu, Hezret İbrahim Küp Show, Emre-Enes Yarımbaş, The Get Down, Elmas Kızlar Karate Takımı, Mady Dans grubu, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklör Ekibi , Bursa Nüans Dance Team final bölümünde performanslarını sergiledi.

Final bölümünde sahneye çıkan yarışmacılar son performanslarını sergiledi. Peki Yetenek Sizsiniz’de bu akşam kim şampiyon olacak? Yarışmacıların performansları stüdyodaki seyirciler tarafından oylandıktan sonra jürinin verdiği puanlar da hesaplanacak. Çıkan oylama sonuçlarına göre ise Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 şampiyonu belli olacak.

ACUN ILICALI'NIN KIZI MELİSA'DAN BALON GÖSTERİSİ
Acun Ilıcalı'nın minik kızı Melisa, Yetenek Sizsiniz Türkiye final bölümünde sahneye çıktı ve Burhan Öztoprak'la balon gösterisi yaptı.

YETENEK SİZSİNİZ YARI FİNAL NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Mart ayında ekrana gelen yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.Finale kalan, Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes - Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik - Mert Mengiç arasından birincinin kim olacağı ortaya çıkacak.


PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındıTop model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı
Can Bonomo ile Öykü Karayel'den düğün yasağıCan Bonomo ile Öykü Karayel'den düğün yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz Türkiye Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 Yetenek Sizsiniz Türkiye Yetenek Sizsiniz Türkiye kim kazandı Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Yetenek Sizsiniz Türkiye şam Quenns Of The Dance

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Milli futbolcunun transferi resmen açıklandı!

Milli futbolcunun transferi resmen açıklandı!

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

İlginizi Çekebilir

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı

Top model Dilan Oktaş'ın tacı ve unvanı geri alındı

Can Bonomo ile Öykü Karayel'den düğün yasağı

Can Bonomo ile Öykü Karayel'den düğün yasağı

Almeda Abazi'den Tolgahan Sayışman itirafı!

Almeda Abazi'den Tolgahan Sayışman itirafı!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Instagram'ı sallayan paylaşım!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Instagram'ı sallayan paylaşım!

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor? Şahan Gökbakar açıkladı

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor? Şahan Gökbakar açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.