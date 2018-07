Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır ekrana getirdiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2018 sezonu finali 8 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yarı finali 28 Mart'ta ekrana gelmiş ve 6 yarışmacı finale çıkmıştı. Survivor nedeniyle yarışmanın final bölümü ertelendi. Çekimleri geçtiğimiz günlerde Bursa'da yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finalinde kimin şampiyon olduğu ise yapılacak oylamayla belli oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu yaptıkları gösterilerle büyük beğeni toplayan Quenns Of The Dance grubu oldu.

YETENEK SİZSİNİZ'DE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 sezonunda yarı finaldeki performanslarıyla jüriyi ve seyircileri etkileyen yarışmacılar finalde şampiyonluk için sahne aldı.

Soul Of The Mask Laserman grubu, Hezret İbrahim Küp Show, Emre-Enes Yarımbaş, The Get Down, Elmas Kızlar Karate Takımı, Mady Dans grubu, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklör Ekibi , Bursa Nüans Dance Team final bölümünde performanslarını sergiledi.