Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın korku dolu anları kameralara böyle yansıdı! O şeyi görünce küfretti

İspanya'nın İbiza kentinde tatil yapmakta olan yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, bir fotoğraf çekimi sırasında onu ürküten bir örümcek yüzünden çıldırdığı anları Instagram hesabında paylaştı. Genç model, ünlü bir moda mağazasının önünde arkadaşlarıyla birkaç poz fotoğraf çekinirken birden çalılarla ve örümceklerle dolu bir alan girince olanlar oldu.

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29 yaşındaki Khalifa, sekiz bacaklı böceği görünce dehşete düştü ve o anları ''Tam o sırada benden bir 'S..., hayır!' geliyor'' açıklamasıyla paylaştı. Bu gönderinin yanı sıra arkadaşlarıyla çekindiği eğlenceli pozlarını ve seksi tatil fotoğraflarını da paylaşan Khalifa, gönderileriyle yine büyük ilgi topladı.



