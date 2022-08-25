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Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın korku dolu anları kameralara böyle yansıdı! O şeyi görünce küfretti

25.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, İspanya'da ünlü bir mağazanın önünde bir arkadaşıyla fotoğraf çekindiği esnada karşısına çıkan örümcekle yaşadığı korkutucu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Örümceği görünce irkildiği görülen Khalifa'nın gönderiyi paylaşırken yazdığı küfürlü açıklama, ne kadar korktuğunu gözler önüne serdi.

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın korku dolu anları kameralara böyle yansıdı! O şeyi görünce küfretti

İspanya'nın İbiza kentinde tatil yapmakta olan yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, bir fotoğraf çekimi sırasında onu ürküten bir örümcek yüzünden çıldırdığı anları Instagram hesabında paylaştı. Genç model, ünlü bir moda mağazasının önünde arkadaşlarıyla birkaç poz fotoğraf çekinirken birden çalılarla ve örümceklerle dolu bir alan girince olanlar oldu.

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KÜFRETMİŞ

mia

29 yaşındaki Khalifa, sekiz bacaklı böceği görünce dehşete düştü ve o anları ''Tam o sırada benden bir 'S..., hayır!' geliyor'' açıklamasıyla paylaştı. Bu gönderinin yanı sıra arkadaşlarıyla çekindiği eğlenceli pozlarını ve seksi tatil fotoğraflarını da paylaşan Khalifa, gönderileriyle yine büyük ilgi topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa
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