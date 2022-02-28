Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle 'Molotof kokteyli' yapımını paylaştı

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa , Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından nasıl molotof kokteyli yapılacağına ilişkin talimatları Twitter'da paylaştı. Ünlü isim paylaşımıyla milyonlarca takipçisini şoke etti .

Paylaşım, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın vatandaşlarına ülkelerini savunmak için motolof kokteyli yapma çağrısının hemen ardından geldi. Bu gelişmelere istinaden Mia Khalifa, sosyal medya hesabından detaylı bir tarif paylaşarak şaşırttı.

Mia paylaşımına, "Molotof kokteyli yapın, işgalciyi etkisiz hale getirin! Huzurlu ve sakinler - dikkatli olun! Evden çıkmayın!" uyarısında bulundu.

Takipçileri Mia Khalifa'nın tweetine olumlu yanıt verirken bazı Ukraynalı takipçileri yanlarında olduğu için Mia'ya teşekkür etti.

