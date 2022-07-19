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Hep aynı şeyi yapıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yatak odasından iç çamaşırıyla paylaştı

19.07.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aylık geliriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Malkova, tatil pozlarının ardından bu sefer de yatağın üzerinde iç çamaşırlı bir fotoğrafını yayınladı. Sevilen ismi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Hep aynı şeyi yapıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yatak odasından iç çamaşırıyla paylaştı

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, geçtiğimiz günlerde setlerde yaşadığı zorluklardan söz etmişti. Sadece 20 dakikalık bir sahnenin çekimi için saatlerce hazırlık yapmak zorunda kaldıklarını belirten Malkova, kazancının 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) olduğunu açıklayarak tepki çekmişti. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatile çıkan Malkova, sosyal medyadan hayranlarıyla iletişim kurmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak tatildeki yatak odasından iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Bahamalar’daki tatili sırasında peşi sıra bikinili fotoğraflarını paylaşan Malkova bu kez bir yatağın üzerinde iç çamaşırlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Yetişkin film yıldızı Malkova gönderisine “Merhaba” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken fotoğraf kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova
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