Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, çekimlerin perde arkasını anlattı! “Kamera önünde daha rahatım”

Amerikalı dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, BBC sunucusu Louis Theroux ile yaptığı röportajda yetişkin abonelik sitesinde tipik bir yılda ne kadar para kazandığını açıklayınca hayrete düşürdü. Pillow Talk podcastinde konuşan Malkova, yıllık kazancıyla eş zamanlı olarak sektörün zorluklarından bahsederek bir günlük çekim adımlarını anlattı. Tamamen profesyonel bir çerçevede çekimlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Malkova, insanların önyargılı bir şekilde duruma yaklaşmalarından şikayet etti.

“SAATLERCE HAZIRLANIYORUM”

25 dakikalık bir sahnenin çekimin öncesinde hazırlık sürecinin uzun ve zahmetli olduğundan söz eden Malkova, “İlk olarak saç ve makyaj hazırlığı başlıyor. Bu yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. Ardından makyaj ve saç bozulmadan önce tanıtım fotoğrafları için poz veriyoruz.” dedi.

Oyuncuların kendilerine daha rahat hissetmesi için kamera arkasında daha az kişinin çalıştığını anlatan Malkova, “Tipik bir sette muhtemelen beş kişi oluyor. Bazen bu sayı daha da azalarak iki kişiye kadar düşebiliyor. İşimi çok seviyorum. Bu benim için doğal bir durum, kamera karşısında cinsel eylemlerde bulunurken, kamera dışında bile olduğundan çok daha rahat hissediyorum." diye konuştu.



