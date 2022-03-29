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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, kendisine aldığı hediyeyi sosyal medyadan seksi pozuyla gösterdi! Lüks arabasının önünde...

29.03.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı yetişkin film yıldızı ve OnlyFans fenomeni Mia Malkova geçtiğimiz günlerde Louis Theroux ile yaptığı bir röportajda ayda 189 bin sterlin (3 milyon 621 bin TL) kazandığını açıklamıştı. Aylık kazancıyla herkesi şaşkınlığa uğratan yetişkin film yıldızı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takipçilerine kendisine aldığı hediyeyi gösterdi.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, kendisine aldığı hediyeyi sosyal medyadan seksi pozuyla gösterdi! Lüks arabasının önünde...

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olan Mia Malkova, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram’da 10.6 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki Amerikalı model, 2014'te AVN New Starlet ödülü, 2018'de Pornhub'ın En Popüler Kadın Oyuncusu ve 2022'de AVN'nin Yılın Ana Girişimi dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

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Yetişkin filmlerde performansının yanı sıra Malkova, seksi pozlarını ve videolarını sattığı bir OnlyFans hesabı işletiyor. Kariyerindeki başarılı adımları sayesinde ayda 189 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 621 bin TL) kazandığını ifade eden Malkova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisini şımartmak için aldığı hediyeyi gösterdi.

ÖZEL PLAKA BİLE EKLETTİ

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Şatoyu anımsatan büyük bir evde yaşayan Malkova, sosyal medyadan “Mia” özel plakaya sahip BMW i8 modelindeki lüks spor arabasının önünce poz verdi. Siyah dar elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla poz veren Malkova’nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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