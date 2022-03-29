Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, kendisine aldığı hediyeyi sosyal medyadan seksi pozuyla gösterdi! Lüks arabasının önünde...

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olan Mia Malkova, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram’da 10.6 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki Amerikalı model, 2014'te AVN New Starlet ödülü, 2018'de Pornhub'ın En Popüler Kadın Oyuncusu ve 2022'de AVN'nin Yılın Ana Girişimi dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

Yetişkin filmlerde performansının yanı sıra Malkova, seksi pozlarını ve videolarını sattığı bir OnlyFans hesabı işletiyor. Kariyerindeki başarılı adımları sayesinde ayda 189 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 621 bin TL) kazandığını ifade eden Malkova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisini şımartmak için aldığı hediyeyi gösterdi.

ÖZEL PLAKA BİLE EKLETTİ

Şatoyu anımsatan büyük bir evde yaşayan Malkova, sosyal medyadan “Mia” özel plakaya sahip BMW i8 modelindeki lüks spor arabasının önünce poz verdi. Siyah dar elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla poz veren Malkova’nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.



