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  4. Yetişkin film yıldızı Reislin yine ne limit tanıdı ne de kural! Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı... Kimse onu durduramadı

Yetişkin film yıldızı Reislin yine ne limit tanıdı ne de kural! Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı... Kimse onu durduramadı

05.04.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Reislin yine kuralları alt üst ettiği bir paylaşım yaptı. Tanga iç çamaşırı altıyla kayalara tırmandığı anlarda çekilen pozlarını paylaşan Reislin hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı.

Yetişkin film yıldızı Reislin yine ne limit tanıdı ne de kural! Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı... Kimse onu durduramadı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının yüzünü gülümsetti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak fenomen dönüşen isim son olarak ise tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandığı anlarda çekilen pozlarıyla hayranlarını selamladı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Spor ayakkabı ve sweatshirtle yaptığı kombininde altına sadece iç çamaşırı giymeyi tercih eden fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Reislin gönderisine, “Düşmek için önce tırmanmak gerek... Belki de manzara buna değer” notunu ekledi. Hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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