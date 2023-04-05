Yetişkin film yıldızı Reislin yine ne limit tanıdı ne de kural! Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı... Kimse onu durduramadı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının yüzünü gülümsetti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak fenomen dönüşen isim son olarak ise tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandığı anlarda çekilen pozlarıyla hayranlarını selamladı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Spor ayakkabı ve sweatshirtle yaptığı kombininde altına sadece iç çamaşırı giymeyi tercih eden fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Reislin gönderisine, “Düşmek için önce tırmanmak gerek... Belki de manzara buna değer” notunu ekledi. Hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.