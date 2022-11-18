İlişki terapisti paylaştı! Porno izlemek hayatları mahvediyor... “Tehlikeli boyutta uyarıcı...”

İlişki terapisti Paul Sheppard, çok fazla yetişkin filmleri izlemenin insanların beyninde yarattığı etkilerden söz ederek kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğine dair uyarılarda bulundu. TikTok’tan yaptığı paylaşımda Sheppard, “Çok fazla bu tarz görüntüler gerçeklik algısının yıkılmasına ve beyninizin cinselliği yeniden kodlandırmasına neden olur. Bir süre sonra kişilerin gerçek cinsel deneyimlerden ziyade sadece izleyerek kendisini mutlu etme yolunu tercih ettiği gözlemlenir” dedi.

BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞÜYOR

Yetişkin filmlere ait görüntülerin beyinde yer edinmesiyle birlikte dopamin seviyesinin arttığını ifade eden Sheppard, “Performans kaygısı, erektil disfonksiyon, cinsel yetersizlik ve ayrıca vücut imajı olumsuzluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bazı kişiler için tehlikeli boyutta bir uyarıcıdır. Dopamin seviyesi doğal olmayan bir yolla yükseldiği için bağımlılığa dönüşür” diye konuştu.

İlişki terapistinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti ve binlerce yorum ile beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı partnerinin porno izleme bağımlılığının ilişkilerini mahvettiğini söyleyerek terapiste hak verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Erkeklerin kadınları aşağılanacak nesneler olarak görmelerine neden oluyor” yorumunu ekledi.