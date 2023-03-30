Sosyal medyada gündem yaratan itiraf! “Babam yetişkin film yıldızı olduğumu öğrendiğinde çok ağladı ama onun sırrını biliyorum”

Yetişkin film sektöründe sört yılını geçirdikten sonra kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklayan Sarai Minx isimli bir kadın ailesinin kariyerini ilk öğrendiğinde verdiği tepkilere dair samimi itiraflarda bulundu.

“BİR KOLEKSİYONER”

28 yaşında yetişkin film kariyerinden emekli olan Minx, yetişkin film yıldızı olmak için üniversite okumayı bırakmasının ailesi tarafından tepkiyle karşılandığını anlattı. Başlangıçta durumu sadece annesiyle paylaşan Mix, “Onlara haber vermek benim için çok zordu. Sadece anneme söyledim. Babam ilk filmim çıktıktan sonra öğrendi. Çünkü kendisi zaten görmüştü.Babam yetişkin film yıldızı olduğumu öğrendiğinde çok ağladı ama onun sırrını biliyorum. O bir porno koleksiyoneri” dedi.