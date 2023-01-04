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‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Japon yetişkin film yıldızı Rae Lil Black yeni aşkının peşinde düştü

04.01.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon yetişkin film yıldızı Rae Lil Black yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. 2022 yılının en popüler yetişkin film yıldızları arasında gösterilen Black ger.ek aşkı aradığını itiraf ederek Tayland’ın yolunu tuttu. Black’in samimi aşk itirafı sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmayı başardı.

‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Japon yetişkin film yıldızı Rae Lil Black yeni aşkının peşinde düştü

Sosyal medyada 1.1 milyon takipçisi bulunan Japon yetişkin film yıldızı Rae Lil Black, yeni bir erkek arkadaş bulmak umuduyla yurt dışına çıktı. 26 yaşındaki fenomen isim ülkeye ilk adım attığında “Tayland’da nerede koca bulabilirim?” notunu eklediği bir gönderisi paylaştı. Black’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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Sosyal medya kullanıcıları Black’in Tayland’a adım atar atmaz yaptığı paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Black için kendilerinin doğru eş adayı olduğunu söylerken diğer bir kısmı ise fenomen ismi eleştiri yağmuruna tuttu.

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sosyal medya Japonya Tayland Mia Khalifa

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