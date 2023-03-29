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Yetişkin film yıldızı Angela White itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Çekimler sırasında neredeyse ölüyordu”

29.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektörünün popüler isimlerinden biri olarak kabul edilen Angela White, bir film çekimi sırasında hastaneye kaldırılmasının gerçek nedenini açıklayarak söylentilere son noktayı koydu. Çekimler sırasında neredeyse ölmek üzere olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine White sessizliğini bozarak iddiaları reddetti.

Yetişkin film yıldızı Angela White itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Çekimler sırasında neredeyse ölüyordu”

39 yaşındaki yetişkin film yıldızı Keiran Lee, geçtiğimiz yıllarda rol arkadaşı 37 yaşındaki Angela White’in çekimler sırasında rahatsızlandığını söyleyerek gündem yaratmıştı. 1 milyon dolara (yaklaşık 19 milyon 129 bin TL) kendisini sigortalattığını ifade eden Lee, “İçerik çekiyorduk ve bir saatten fazla süre devam etmişti. Sonunda midesinin ağrıdığını ve doktora gitmesi gerektiğini söyledi. Çekimler sırasında ölüyordu” dedi.

“OLAY ABARTILDIĞI GİBİ DEĞİL”

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Only Stans podcastine konuşan Angela White, “İddia edildiği gibi apandistim patlamadı. Ancak apandisitimi aldırmak için acilen ameliyata alınmam gerektiği doğru. Olay abartıldığı gibi değil. Onun sahnesine denk gelmesi tamamen tesadüf” diye konuştu.

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Angela White

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