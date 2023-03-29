Yetişkin film yıldızı Angela White itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Çekimler sırasında neredeyse ölüyordu”

39 yaşındaki yetişkin film yıldızı Keiran Lee, geçtiğimiz yıllarda rol arkadaşı 37 yaşındaki Angela White’in çekimler sırasında rahatsızlandığını söyleyerek gündem yaratmıştı. 1 milyon dolara (yaklaşık 19 milyon 129 bin TL) kendisini sigortalattığını ifade eden Lee, “İçerik çekiyorduk ve bir saatten fazla süre devam etmişti. Sonunda midesinin ağrıdığını ve doktora gitmesi gerektiğini söyledi. Çekimler sırasında ölüyordu” dedi.

“OLAY ABARTILDIĞI GİBİ DEĞİL”

Only Stans podcastine konuşan Angela White, “İddia edildiği gibi apandistim patlamadı. Ancak apandisitimi aldırmak için acilen ameliyata alınmam gerektiği doğru. Olay abartıldığı gibi değil. Onun sahnesine denk gelmesi tamamen tesadüf” diye konuştu.