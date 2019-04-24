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Yetişkin filmi izledi diye kocasını öldürdü

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlk duruşmasıyla ülkenin gündemine oturan davada dikkat çeken gelişmeler kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Bir kadın yetişkin filmi (porno) izlediği gerekçesiyle kocasını öldürdü.

Yetişkin filmi izledi diye kocasını öldürdü

Bir kadın, yetişkin kanalı izlediği gerekçesiyle kocasının bulunduğu barakaya giderek kocasını öldürdü. Avukatların şikayet ve savunmalarının dinlendiği mahkemede sanığın savunması tepki topladı. Yetişkin içerik kanalını iptal ettiğini söyleyen kadın daha sonra olayın tekrarlanması üzerine kendini kaybettiğini öne sürdü.

Patricia isimli kadın, kocasının yetişkin filmi izlediğini fark etti. Bunun üzerine, olayın yanlışlıkla olduğunu düşünen kadın kanalı kapattı. Ancak devamında yaşanan kan donduran gelişmeler olayın başka bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Yetişkin filmi izlediği için kocasını öldürmekle suçlanan Jefferson County'deki mahkemede kadının yargılanmasına, Yargıç Alex Guynn'ın başkanlığıyla başladı.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre 69 yaşındaki Patricia Ann Hill, 28 Temmuz 2018'de Donaldson Lane'de beraber yaşadıkları evin baraka tarzı kulübesinde oturan Frank Hill'i silahla öldürmüştü.

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Kadın, ilk duruşmada masum olduğunu iddia etti. Jefferson County Şerif Ofisi araştırmacıları, olay yaşandıktan kısa bir süre sonra bir kadının polis merkezini arayarak "Kocamı vurdum" dediğini bildirdi. Öldüğü belirlenen adamın cesedi Jefferson Bölge Adli Tıp Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi. Dehşet verici porno cinayetinde sanık kadın dün savunmasını verdi.

Başsavcı Yardımcısı Holden Raines yaptığı açılış konuşmasında Frank Hill'in uydu televizyonunda pornografik bir kanal açtırdığını söyledi ve Patricia Hill bunu gördüğünde kanal aboneliğini iptal etti. Bir sonraki ayın faturasını alıp kanalın yeniden eklendiğini görünce küplere bindi ve Frank Hill'in bir baraka olarak kullandığı kulübeye gitti. Frank Hill'in alkol ve tütün gibi zararlı maddelerin bulunduğu masasını devirerek üzerine yürüdü.

Daha sonra eve dönerek bir silah aldı ve kulübeye giderek Frank Hill'i öldürdü. Kadın, kocasını, bacağında bir kez, sağ dizin hemen üstünden ikinci kez vuruldu.

Başsavcı Yardımcısı Raines, Patricia Hill'in ikinci kez ateş ettikten sonra sonra polis ve ambulans çağırmak için evin içine geri döndüğünü söyledi.

Polis dedektifleri, evin oturma odasında bir Beretta 22 kalibrelik tabanca ve açık bir yemek faturası buldu. Frank Hill'in cesedinin bulunduğu kulübede, 22 kalibrelik kabuklu bir mahfaza kullanılmış. Sanık kadının avukatı James, Patricia Hill'in "haklı olarak tepki gösterdiği ancak kulübeye girdiğinde işlerin ters gittiğini" söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
porno yetişkin filmi cinayet

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