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Yetişkinler çocukluğunu yeniden yaşamak isterse böyle olur işte!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 24.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bu insanlar çocukluğunu birkaç dakika olsun yeniden yaşamak istedi ama sonuç onların beklediği gibi olmadı! İşte çocuk parkındaki oyuncaklara sıkışıp kalan yetişkinlerin birbirinden komik fotoğrafları...

Yetişkinler çocukluğunu yeniden yaşamak isterse böyle olur işte!

Çocukken bir an önce büyümek istediğiniz oldu mu? Ya da yetişkin insanlara bakıp sonra aynanın karşısına geçip sizin de bir gün büyüdüğünüzde onlardan biri gibi olabilecek misiniz acaba diye düşündüğünüz?

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Şimdiki galeride göreceğiniz insanlar yetişkinliğin getirdiği; faturalardan, kredi taksitlerinden, kira ödemelerinden birkaç dakikalığına kurtulup çocukluğunu yeniden yaşamak istedi ama sonuç onların beklediği gibi olmadı.

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Çocuk parkında, geçmişi yeniden yaşamak isteyen büyüklerin, oyuncakların içinde nasıl sıkışıp kaldığını gördüğünüzde Cuma gününüze neşe gelecek.

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İşte sonunda itfaiyenin yardımıyla kurtulan insanların birbirinden komik fotoğrafları...

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