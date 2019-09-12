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Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun sözleri kanınızı donduracak!

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YAŞAM  | 12.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Antalya'da, kaldığı yetiştirme yurdundaki kız çocuğu D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını zemine vurarak, ağır yaralayan kız çocuğu A.N.E.'nin (15) ifadesi ortaya çıktı. A.N.E.'nin "Lavaboda boğazını sebepsiz yere sıktım. Kafasını zemine 20 kere vurdum. Öldürmek istedim, sebebi yoktu. Öldüğünü zannederek, müdürün odasına götürdüm. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Yoğun bakımda kalan D.V.P.'nin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun sözleri kanınızı donduracak!

Olay, pazar günü, Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., tuvalete götürdüğü kız çocuğu D.V.P.'nin boğazını sıkarak, başını defalarca beton zemine vurdu. Bayılan çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., yurt müdürünün odasının kapısına bıraktı. Durumu fark eden yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YURTTAN KAÇMIŞ

A.N.E.'nin, Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda verdiği ifade ortaya çıktı. Yetiştirme yurduna olaydan 4 gün önce geldiğini ve ilk kabul biriminde kaldığını söyleyen A.N.E., anne ve babasının boşandığını anlattı. Devlet korumasında olduğunu, babasının Antalya'da, annesinin ise İzmir'de oturduğunu belirten A.N.E., okula devam etmediğini kaydetti. A.N.E., yurttan kaçtığını ve yakalanıp, tekrar getirildiğini söyledi.

'TUVALETTE BOĞAZINI SIKTIM, BAŞINI 20 KEZ ZEMİNE VURDUM'

A.N.E., başka odada kalan D.V.P.'yi ilk kabul biriminde kalması dolayısıyla tanıdığını söyledi. Olay günü herkesin yemekte olduğunu, kendisinin de D.V.P. ile ortak salonda olduğunu anlatan A.N.E, ifadesinde şunları kaydetti:

"D.V.P.'ye, 'Sen de yemeğe git. Ben tuvalete gidip, geleceğim' dedim. O da bana, 'Ben de seninle gelebilir miyim?' dedi. Ben de 'gel' deyip, elinden tutup, götürdüm. Tuvalette bulunduğumuz sırada sebepsiz yere D.V.P.'nin boğazını sıktım. Kafasını 20 kere zemine vurdum. Bayıldı. Baygınken elinden tutup, çekiştirerek, 2'nci kattan merdivenlerden sürükleyerek, müdürün kapısının önüne bıraktım. Niye bıraktığımı bilmiyorum."

'ÖLDÜRMEK İSTEDİM'

D.V.P.'yi öldürmek istediğini ve bunun nedeni olmadığını dile getiren A.N.E., şöyle devam etti:

"Öldüğünü düşünerek, sürükleyip, müdür odasına götürmeye karar verdim. Yaptığımdan pişman değilim. Zarar vermek istedim, öldürmek istedim. Bunun bir sebebi yok. Herhangi bir psikolojik sorunum yok. Canım istediği için zarar verdim. Herhangi bir tartışma veya kavga olayımız da olmamıştı. Hatta yurtta ablası da kalıyor. Onunla da aramızda bir kavga yaşanmadı. D.V.P. bana herhangi bir şey yapmadı ve söylemedi. Daha önce böyle bir olaya karışmadım. İlk kez böyle bir şey yaptım. Olay tarihinde uyuşturucu madde veya hap kullanmamıştım. Herhangi bir kimse, D.V.P.'yi öldürmem konusunda talimat vermedi, para vermedi. Durduk yere öldürmeye karar verdim. Duyduğum kadarıyla ölmemiş ve hastanedeymiş. Öldüğünü zannederek, sürükleyip, müdür odasının önüne bırakmıştım. Pişman değilim."

Suça sürüklenen A.N.E.'nin avukatı ise çocuğun beyanlarına katılmadığını, psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

(DHA)

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Antalya yetiştirme yurdu

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