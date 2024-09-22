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Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken 'Ali Koç' iddiası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 17:14
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından Ali Koç’a yönelik olduğu iddia edilen dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Bulut paylaşımında "Dede parasıyla olmaz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

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Japonya'daki bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesini aktaran Bulut, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik olduğu iddia edilen sözlerle gündem yarattı.

"DEDE PARASIYLA, BABA PARASIYLA OLMAZ"

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Galatasaray'ın kritik zaferi sonrası X üzerinden bir mesaj paylaşan Yiğit Bulut, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı. Bana şu cümleyi söyledi ve telefonu kapattı: 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz. Kendinde bir değer yoksa boşuna çırpınma.' Haklı gibi geldi!" ifadelerini kullandı.

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Ali Koç son dakika açıklama fenerbahçe Yiğit Bulut
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