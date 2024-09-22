Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken 'Ali Koç' iddiası

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Japonya'daki bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesini aktaran Bulut, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik olduğu iddia edilen sözlerle gündem yarattı.

"DEDE PARASIYLA, BABA PARASIYLA OLMAZ"

Galatasaray'ın kritik zaferi sonrası X üzerinden bir mesaj paylaşan Yiğit Bulut, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı. Bana şu cümleyi söyledi ve telefonu kapattı: 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz. Kendinde bir değer yoksa boşuna çırpınma.' Haklı gibi geldi!" ifadelerini kullandı.