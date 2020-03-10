Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin aşkı gündem oldu!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin geçen eylülde bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani’den ayrılmıştı. Kraliçe, ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı.

Miami’de tatil yapan çiftin beraberliği Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlamasıyla ortaya çıktı.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin'le aşk yaşayan Yiğit Marcus Aral 2018 yılında Survivor'a katıldı. Gönüllüler takımında yer alan Marcus, tarzıyla dikkat çekti. Survivor macerası yalnızca üç hafta süren Marcus, Amerika'ya geri döndü.

ADRIANA LIMA İLE ARKADAŞ!

Dünyaca ünlü model Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Marcus'a destek olmuştu.

MARCUS YİĞİT ARAL KİMDİR?

Marcus Yiğit Aral, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Miss Turkey güzeli, Survivor yarışmacısıyla aşk yaşıyor!Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.

Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Marcus Yiğit Aral'ın adı bir dönem Chloe Loughan ile de aşk dedikodularına karışmıştı.

