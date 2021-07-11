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Yiğit Poyraz'a Acun Ilıcalı'dan teklif gitti! Leyla ile Mecnun iddiası

11.07.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor finalinde birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

Yiğit Poyraz'a Acun Ilıcalı'dan teklif gitti! Leyla ile Mecnun iddiası

Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

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Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı son günlerde konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Exxen
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