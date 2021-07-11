Yiğit Poyraz'a Acun Ilıcalı'dan teklif gitti! Leyla ile Mecnun iddiası

Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı son günlerde konuşuluyor.



