Yiğit Poyraz'a Yasmin Erbil imâsı! Ünlü sunucu gizli aşkı böyle ifşa etti

Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz, bir süredir Sokrates Dergi YouTube kanalında program yapıyor. Son yayına katılmayan Yiğit Poyraz'a, sunucu arkadaşı Erman Yaşar'dan bomba bir imâ geldi.

Onur Erdem, Can Önduygu ve Erman Yaşar ile spor dünyasındaki gelişmeleri yorumlayan Yiğit Poyraz, her hafta Sokrates YouTube kanalında izleyiciyle buluşuyor. Başka bir programa davet edildiği için son yayına katılmayan Yiğit Poyraz'a, sunucu Erman Yaşar dikkat çeken bir sitemde bulundu.

Erman Yaşar, son zamanlarda adı Yasmin Erbil ile anılan Yiğit Poyraz'a ''Poyraz benimle partilemiyor artık, yoksa aşka mı geldi? Çarkıfelek ne güzel bir programdı...'' göndermesinde bulundu. Erman Yaşar'ın bu sözleri, akıllara Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'i getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu sözler, ''Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil beraberliği kanıtlandı'' şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülenen Yasmin Erbil, gazetecilerin ''Yiğit Poyraz'la beraberlik var mı?'' sorusunu yanıtsız bırakmayı tercih etmişti.

Gece geç saatlerde Yiğit Poyraz'ın yer aldığı bir video paylaşan Erbil, videoyu çok geçmeden silmişti.



