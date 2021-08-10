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Yıkılan duvarları görenleri cezbediyor, serinlemek isteyenler oraya koşuyor

10.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da yıllar içerisinde etrafını çevrelen duvarların yıkılmasıyla farklı bir görünüme sahip olan Akdağ Kaplıcaları soğuk ve şifalı suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Yıkılan duvarları görenleri cezbediyor, serinlemek isteyenler oraya koşuyor

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Mahallesinde bulunan Kaplıca yıllar önce etrafı kapatılarak şifa bulmak isteyenlerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Yıllar içerisinde duvarlarının aşınarak yıkılması sonrası etrafında kalan 16 sütunla adeta tarihi bir kalıntı gibi görünmeye başladı. Görünümüyle cazibe kazanan kaplıca yaz aylarında kavurucu sıcaktan bunalan ve serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı oluyor.

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Görünümüyle ve temiz su kaynağıyla modern bir havuzu aratmayan Akdağ Kaplıcası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocukların ağırlıklı olarak kullandığı kaplıca her geçen gün daha fazla tanınmaya ve ilgi görmeye başladı.

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Öte yandan, jeotermal sahasında 30 derece sıcaklık ve 5 metre debiye sahip ilkel bir kaplıca olan Akdağ Kaplıcasının içerisindeki biokarbonat, klorür, sodyum, magnezyum ve bromürlü kaplıca suyu mide, bağırsak, safra kesesi ve şeker hastalıklarına iyi geldiği biliniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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