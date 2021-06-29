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Yıkılmadım ayaktayım pozları! Sevgilisi dolandırıcı çıkan Şeyma Subaşı: "Beni izlemeye devam edin"

29.06.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve "hayatımın aşkı" dediği Mohammed Al Saloussi'nin ayrılığının yankıları devam ediyor. Ama Şeyma Subaşı da "Yıkılmadım, ayaktayım" pozlarından ödün vermiyor.

Yıkılmadım ayaktayım pozları! Sevgilisi dolandırıcı çıkan Şeyma Subaşı: "Beni izlemeye devam edin"

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, boşanmalarına rağmen magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyordu. Aşk hayatı ve hiç bitmeyen tatilleriyle dikkat çekmeye devam eden ünlü isim, bu yılın başlarında bombayı patlattı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile büyük bir aşk yaşadığını "No nazar" sözleriyle duyurdu. "Peri masalı", "doğru kişi" ve hayatımın aşkı sözleriyle sevgilisini sabah akşam öven Şeyma Subaşı çok mutlu görünüyordu. Milyarder ve Mısır'ın tanınan ailelerinden birine mensup olduğu söylenen sevgilisi de ona uçak kapatıyor, pahalı hediyelere boğuyor ve lüks içinde yaşatıyordu. Ama peri masalına dolandırıcılık şüphesi düşünce her şey bitti.

Foyası ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Birkaç hafta önce sosyal medyada başlayan dolandırıcılık tartışmaları, Mısır'da Mohammed Alsaloussi'yi kimsenin tanımadığı ortaya çıkınca tavan yaptı. Önce cılız bir açıklamayla iddiaları yalanlayan Şeyma Subaşı, yalanladığı hamilelik haberlerini doğruladı ve düğünü ertelediklerini söyledi. Sonra da, bebeğini kaybettiğini açıkladı ve başka bir eve taşındı. Ayrılığın nedeninin Mohammed Alsaloussi'nin foyasının ortaya çıkması olduğu ve Şeyma Subaşı'nın bebeği aldırdığı söylendi. Ünlü isim tüm iddiaları yalanlasa da, Mohammed Alsaloussi'nin milyarder olmadığı neredeyse kesindi.

"Öldürmeyen şey güçlendirir"

Şeyma Subaşı

Ayrılığın ardından "huzur" ve "Yıkılmadım, ayaktayım" paylaşımları yapan Şeyma Subaşı, bugün de oldukça iddialıydı. Spor videosu paylaşan ünlü isim, "Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Beni izlemeye devam edin. Yeni "Hayat filmim" çok yakında. Bu arada, sizin beni izlemekten ne kadar keyif aldığınızı biliyorum. Benden bile çok seviyorsunuz." diyerek iddiasını korudu.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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