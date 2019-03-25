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Yıl boyunca sadece 20 gün var! Faydaları ise ömürlük

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kayısı ve badem çekirdeğinin henüz olmamış haline verilen isimdir çağla. Mayhoş ve ekşi bir tadı vardır, bu haliyle eriği andırır. Meyve olarak tüketiminin yanı sıra çeşitli tariflerde de kendisine yer bulur. Baharın müjdecisi olan çağla, yıl boyunca sadece 20 gün bulunur ancak faydaları bir ömürlüktür!

Yıl boyunca sadece 20 gün var! Faydaları ise ömürlük

Kayısının bir önceki aşaması olan çağla; sert, sulu ve ekşi bir meyvedir. Baharın gelmesiyle birlikte kendisini tezgahlarda görürüz ancak bu süre oldukça sınırlıdır. Belirli zaman aralığında tüketilen çağlanın faydaları ise en az tadı kadar yoğun! Nelere iyi gelmiyor ki...

Safra kesesinde taş oluşumunu önler.

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Kalori oranı son derece düşüktür. Böylelikle diyetlerinize dahil edebileceğiniz oldukça doyurucu bir besindir.

Kalp ve damar sağlığında problem yaşayanlara tüketilmesi tavsiye edilir.

Tansiyonu dengeler.

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Kramp şikayeti olanlar muhakkak tüketmelidir. Kasılmalara iyi gelir.

İyi bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır.

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Yüksek oranda lif içerir ve glisemik indeksi düşük bir meyvedir. Şeker hastaları için idealdir.

İçerisindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.


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