Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yılana otopsi yapıldı, karnından çıkan uzmanları bile korkuttu

Florida'da Burma pitona yapılan otopsi gündem oldu. Yılanın içinden çıkanlardan uzmanlar endişe duyduklarını belirtti.

Yılana otopsi yapıldı, karnından çıkan uzmanları bile korkuttu

Florida'da Everglades Ulusal Parkı’nda çalışan ekiplerin yasa gereği ötenazi uyguladığı 5,5 metrelik dev bir Burma pitonunun otopsi görüntüleri gündem oldu.

Yılana otopsi yapıldı, karnından çıkan uzmanları bile korkuttu 1

Jeolog Rosie Moore (@rosiekmoore) tarafından Instagram’da paylaştığı görüntülerde Ekip yılanın karnını açtığında, tamamen bütün halde, sindirilmemiş 1,5 metrelik bir timsah buldu. Burma pitonların bölgeye ait olmaması nedeniyle uzmanlar ekosistemin tehlikede olduğunu belirtti.

Yılana otopsi yapıldı, karnından çıkan uzmanları bile korkuttu 2

EKOSİSTEM TEHLİKEDE

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Burma pitonları gibi istilacı türlerin 1960’tan bu yana dünyaya 1,21 trilyon dolardan fazla zarar verdiğini söyledi. Bu istilacı türler yerel türleri yerinden ettikçe aç kalan hayvanların insan yerleşimlerine yaklaşmasını hatta tehlikeli davranışlar sergilemesi de sıklıkla görülen durumlardan biri olacak.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bali’de yetişkin film operasyonu: Bonnie Blue’ya baskın!Bali’de yetişkin film operasyonu: Bonnie Blue’ya baskın!
Hamile olduğunu söyledi, ünlü futbolcudan milyonlar aldı! Hamile olduğunu söyledi, ünlü futbolcudan milyonlar aldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yılan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.