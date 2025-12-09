Yılana otopsi yapıldı, karnından çıkan uzmanları bile korkuttu

Florida'da Everglades Ulusal Parkı’nda çalışan ekiplerin yasa gereği ötenazi uyguladığı 5,5 metrelik dev bir Burma pitonunun otopsi görüntüleri gündem oldu.

Jeolog Rosie Moore (@rosiekmoore) tarafından Instagram’da paylaştığı görüntülerde Ekip yılanın karnını açtığında, tamamen bütün halde, sindirilmemiş 1,5 metrelik bir timsah buldu. Burma pitonların bölgeye ait olmaması nedeniyle uzmanlar ekosistemin tehlikede olduğunu belirtti.

EKOSİSTEM TEHLİKEDE

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Burma pitonları gibi istilacı türlerin 1960’tan bu yana dünyaya 1,21 trilyon dolardan fazla zarar verdiğini söyledi. Bu istilacı türler yerel türleri yerinden ettikçe aç kalan hayvanların insan yerleşimlerine yaklaşmasını hatta tehlikeli davranışlar sergilemesi de sıklıkla görülen durumlardan biri olacak.