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Yılanlara karşı neler yapılacağını anlatan adam zor anlar yaşadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Tayland'da yılanlara karşı olası durumlarda neler yapılması gerektiğini, yılanlara nasıl karşı koyulabileceğini anlatan bir itfaiyeci korku dolu anlar yaşadı. Taylandlı 40 yaşındaki Khun Apichet adlı itfaiyeci, etrafındaki yılandan kurtulma yöntemini gösterirken 5 metrelik piton yılanının adamın vücudunu sarması sonucu hareketsiz kaldı. Piton yılanı beklenenden fazla güç uygulayınca adam daha gerçekçi bir şekilde karşı koydu. Çocukların gözü önünde gerçekleşen yılan saldırısı kameraya yansıdı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yılan saldırısına karşı nasıl savunma yapılabileceğini gösteren bir itfaiyeci adeta ecel terleri döktü. 40 yaşındaki Khun Apichet adlı adam bölgede bulunan okulda bir yılanın vücudun etrafına dolanması durumunda yapılması gerekenleri göstererek ders vermek için öğrencilerin karşısına geçti.

İÇGÜDÜLERİ DEVREYE GİRDİ

5 metre uzunluğundaki devasa piton yılanını etrafına saran itfaiyeci, yılanla başa çıkma yollarını göstermek isterken beklemediği durumla karşılaştı. Ölümcül yılan, içgüdüleri devreye girince av pozisyonuna geçti ve Apichet'e baskı uygulamaya başladı.

Doğal içgüdüleriyle davranan yılan adamı sıkarken, diğer kişi ise öğrencilere eğitimini vermeye devam etti. Bu sırada kendini korumaya çalışan adam, yaşadığı zor anı belli etmeden elini boynuna getirdi ve yılanın boğazından sıkmasına engel olmaya çalıştı. Bu da eğitimin bir parçasıydı. Yılanın başını da diğer eliyle tutarak ısırmadığına emin olacak şekilde kendini korumaya aldı.

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"YILAN ONU ISIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Zor anlar yaşayan adam yılanla mücadele ederken eğitimci "yılan onu ısırmaya çalışıyor, çünkü bu yılanı iyi hissettiriyor" şeklinde açıklama yaptı. Yılanın insanı yemek istediğinde hemen ısırabileceğini söyleyen eğitimci, yılanın evcilleştirilmiş olduğunu belirterek yaşanan o anki durumu normal olarak karşıladı. Yılanın adamın boğazını sıktığı bir sırada ise eğitimci müdahalede bulunarak yılanın kaslarının biraz gevşemesini sağladı.

Eğitimci, bu piton yılanının normalden daha yaşlı, ama dost olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre eğitimde kullanılan yılanın birkaç yıl önce bir evde yakalandığı ve denetim altında tutulup eğitildikten sonra bu tarz gösterilerde kullanıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Bangkok

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