Yılanlara karşı neler yapılacağını anlatan adam zor anlar yaşadı

Doğal içgüdüleriyle davranan yılan adamı sıkarken, diğer kişi ise öğrencilere eğitimini vermeye devam etti. Bu sırada kendini korumaya çalışan adam, yaşadığı zor anı belli etmeden elini boynuna getirdi ve yılanın boğazından sıkmasına engel olmaya çalıştı. Bu da eğitimin bir parçasıydı. Yılanın başını da diğer eliyle tutarak ısırmadığına emin olacak şekilde kendini korumaya aldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yılan saldırısına karşı nasıl savunma yapılabileceğini gösteren bir itfaiyeci adeta ecel terleri döktü. 40 yaşındaki Khun Apichet adlı adam bölgede bulunan okulda bir yılanın vücudun etrafına dolanması durumunda yapılması gerekenleri göstererek ders vermek için öğrencilerin karşısına geçti.

Zor anlar yaşayan adam yılanla mücadele ederken eğitimci "yılan onu ısırmaya çalışıyor, çünkü bu yılanı iyi hissettiriyor" şeklinde açıklama yaptı. Yılanın insanı yemek istediğinde hemen ısırabileceğini söyleyen eğitimci, yılanın evcilleştirilmiş olduğunu belirterek yaşanan o anki durumu normal olarak karşıladı. Yılanın adamın boğazını sıktığı bir sırada ise eğitimci müdahalede bulunarak yılanın kaslarının biraz gevşemesini sağladı.

Eğitimci, bu piton yılanının normalden daha yaşlı, ama dost olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre eğitimde kullanılan yılanın birkaç yıl önce bir evde yakalandığı ve denetim altında tutulup eğitildikten sonra bu tarz gösterilerde kullanıldığı ifade edildi.





