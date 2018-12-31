Yılbaşı akşamı TV'de neler var? İşte 2019 yılbaşı televizyon programları!

Televizyon kanalları yılbaşı akşamını evlerinde geçirecek olanlar için özel yayın akışı ve programlar hazırladı. 2019 yılbaşı akşamı televizyon kanalları yılbaşı özel yayınlarıyla ekranlarda olacak. Peki yılbaşında hangi kanalda neler var?

TV8 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL'DE HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Yılbaşı akşamı bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü 31 Aralık 2018 Pazartesi akşamı TV8'de olacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Hadise, Beyaz, Seda Sayan ve Murat Boz'un jürisi olduğu O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler sahneye çıkacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler sahneye çıkarak performanslarını sergileyecek. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü saat 20.00'de başlayacak ve yeni yılın ilk saatine kadar devam edecek.