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Yılbaşı akşamı TV'de neler var? İşte 2019 yılbaşı televizyon programları!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 02:13 | Son Güncelleme

2019 yılbaşı akşamı kanal kanal televizyondaki programlar ve yayın akışları. 31 Aralık 2018 Pazartesi akşamı TV’de neler var? İşte 2019 yılbaşı akşamı TV yayın akışları ve özel programları.

Yılbaşı akşamı TV'de neler var? İşte 2019 yılbaşı televizyon programları!

Televizyon kanalları yılbaşı akşamını evlerinde geçirecek olanlar için özel yayın akışı ve programlar hazırladı. 2019 yılbaşı akşamı televizyon kanalları yılbaşı özel yayınlarıyla ekranlarda olacak. Peki yılbaşında hangi kanalda neler var?

TV8 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL'DE HANGİ ÜNLÜLER VAR?
Yılbaşı akşamı bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü 31 Aralık 2018 Pazartesi akşamı TV8'de olacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Hadise, Beyaz, Seda Sayan ve Murat Boz'un jürisi olduğu O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler sahneye çıkacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler sahneye çıkarak performanslarını sergileyecek. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü saat 20.00'de başlayacak ve yeni yılın ilk saatine kadar devam edecek.

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KANAL D YILBAŞI PROGRAMLARI
Kanal D izleyicileri yeni yıla Çocuklar Duymasın'ın özel bölümüyle girecek. Saat 20.00'de başlayacak olan Çocuklar Duymasın'a şarkılarıyla Suzan Kardeş, Ankaralı Coşkun ve Sinan Yılmaz renk katacak. 00.15'den itibaren ise Deadpol isimli yabancı film ekrana gelecek.

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STAR TV 2019 YILBAŞI YAYIN AKIŞI
Star TV ekranlarında ünlü isimler şarkılarıyla ekranda olacak. Star TV'de 20.00'de Yılbaşı Gazinosu programı ekrana gelecek. Sibel Can'ın konser vereceği programın ardından ise 22.00'den 00.30'a kadar 'Star TV Yılbaşı Konseri' yayınlanacak. Sunuculuğunu Saba Tümer’in yaptığı programda ünlü isimler Ahmet Selçuk İlkan şarkılarını seslendirecek.

Demet Akalın, Emel Sayın, Cengiz Kurtoğlu, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Safiye Soyman, Çağatay Akman, Rober Hatemo, Elif Kaya, Merve Özbey, Berkay Şahin, Mehmet Erdem, Fettah Can ve birbirinden ünlü isimler, Ahmet Selçuk İlkan şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

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SHOW TV YILBAŞI EKRANI
Show TV ekranlarında sevilen program Çocuktan Al Haberi olacak. Programda ise Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak.

FOX TV'DE ÜNLÜLER YARIŞACAK
Ünlü çiftlerin katılacağı 'Yaparsın Aşkım', İlker Ayrık'ın sunumuyla Fox'ta. Programın ünlü çiftleri: Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat-Ahu Sungur.

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ATV'DE KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ
Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümü yılbaşı akşamı 20.00'de ekranda olacak. Kim Milyoner Olmak İster, dünya şampiyonu kadın sporcularımızın yarışacağı bir bölümle ekrana gelecek ve herkes ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak. Yarışmanın ardından ise 01.00'de Titanic filmi ekranda olacak.

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TRT 1 YILBAŞI EKRANI
TRT1'deki 'Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: 'Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve 'Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek.


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