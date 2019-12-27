Yılbaşı hindisi tarifi

Doğal güzellikleri, iklimi ve 5 yıldızlı otelleriyle turizmin başkenti Antalya, bu yıl turist sayılarında üst üste rekor kırdı. 15 milyonu geçen turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu da kıran Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde, 2020'yi tatil yaparak karşılamak isteyenler için hummalı çalışma var. Bazı oteller günler öncesinden duyurdukları ünlü sanatçı konserleri için son hazırlıklarını yaparken, bazıları ise yılbaşına özel hazırladıkları menülerine son dokunuşları yapıyor.

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

Yılbaşı menülerinde yerli ve yabancı tatilcilerin özellikle görmek istediği iç pilavlı fırınlanmış hindi, yaklaşık 20 çeşit baharatla 3 saatte hazırlanıyor. Kesilmiş ve tüyleri temizlenmiş halde otelin mutfağına getirilen hindi için önce marinasyon işlemi başlatılıyor. Limon suyu, portakal suyu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, biberiye, yenibahar, kimyon, zeytinyağı başta olmak üzere 20 çeşit baharat bir kaba alınarak karıştırılıyor ve hindi bu sosla güzelce kaplanıyor. 2 saat fırında bu sosla birlikte pişen hindinin eti yumuşak ve daha lezzetli olsun diye özellikle portakal ve limon gibi asit oranı yüksek narenciye suları tercih ediliyor.