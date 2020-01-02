‘Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz’ dediği iddia edilen Alişan ateş püskürdü

Şarkıcı Alişan'ı yapılan bir paylaşım çileden çıkardı. Alişan kendisine aitmiş gibi paylaşılan sözler üzerine sosyal medyadan ateş püskürdü.

Bir magazin sayfası Alişan’ı yılbaşı kutlayan Müslümanlar için “Bunlar Müslüman değil. Kafir zındık, hayasız. Mekke’nin fethi kutlu olsun” dediğini iddia eden paylaşım yaptı. Bunun üzerine sosyal medyadan linç yiyen Alişan, paylaşımın kendisine ait olmadığını söyleyerek söz konusu iddialara sert çıktı.

Ünlü şarkıcı “Kaç kişisiniz? Kime çalışıyorsunuz? Amacınız ne? bilmiyorum ama, bunun hesabını ve bana edilen küfür ve hakaretlerin hesabını sizden sormazsam adam değilim? Edilen hakaretleri, küfürleri de silebiliyor musunuz? Ben gerçek dışı değil, gerçekten mahkemeye verdim bile sizi! Hakime savcıya anlatırsınız, biz gerçek dışı şeyler yazıp insanlara hakaret ettiriyoruz sonra da eğleniyoruz okuyup dersiniz!”

