Yeni yıl için geri sayım devam ederken kutlama hazırlıkları da şimdiden planlanmaya başladı. Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazlarından biri de mezelerdir. Yılbaşı sofrası için meze olarak havuç tarator, rus salatası, acuka, haydari gibi mezeler hazırlayabilirsiniz. Peki yılbaşı mezeleri nelerdir, nasıl yapılır? İşte yılbaşı için meze önerileri ve tarifleri!

RUS SALATASI MALZEMELERİ

5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

3 tane orta boy patates

2 tane havuç

1 su bardağı bezelye (ister dondurulmuş kullanın veya konserve)

6 - 7 tane kornişon salatalık turşusu

5 yemek kaşığı mayonez

RUS SALATASI TARİFİ

Sebzelerin kabuklarını soyarak kare halinde doğrayın. Sonra, dilerseniz kabuklarıyla dilerseniz kabukları soyarak patatesi haşlayın. Havuçları ve bezelyeyi de haşladıktan sonra, haşlanan sebzelerin suyunu süzün ve soğumaya bırakın.

Tüm sebzeleri bir kaseye alın. Üzerine küçük küpler şeklinde doğranan kornişon turşuları da ekleyin ve sebzeleri harmanlayın. Yoğurt, mayonez, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız karışımı sebzelerin üzerine ekleyin. Afiyet olsun...

HAYDARİ MALZEMELERİ

1 çay kaşığı tuz

1 dilim beyaz peynir

1 diş sarımsak

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tutam dereotu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

HAYDARİ TARİFİ

Tereyağını tavada kızdırın. Sonra naneyi ekleyin ve 1-2 tur çevirip ocaktan alın. Karıştırma kabına süzme yoğurt alın ve beyaz peynir çatalla ezilerek daha sonra ufalayın, dereotu ince şekilde kıyıp yoğurdun üzerine ekleyin. En son naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ekleyerek karıştırın. Servis tabağına alarak üzerini zeytinyağı ve dereotu ile süsleyin. Afiyet olsun...

HAVUÇ TARATOR MALZEMELERİ

6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

3 diş sarımsak

1,5 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

Havuçları rendeleyin ve bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökün. Yumuşayana dek kısık ateşte kavurun. Suyunu salıp yeniden çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsakları ekleyin. 4 - 5 dakika daha kavrulan havucu ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Yoğurtun içerisine tuz ilave edip iyice çırpın. Soğuyan havuçla yoğurdu karıştırın. Afiyet olsun...

FAVA MALZEMELERİ

1,5 su bardağı kuru bakla

4 su bardağı sıcak su

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

FAVA TARİFİ

İri olarak doğradığınız kuru soğanı, zentinyağını kızdırdığınız tencerede hafif renk alana dek kavurun. Sıcak suyu tencereye alın ve uzun süre suda beklemiş kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ilave edin. Baklalar yumuşayana dek ortalama 45 dakika orta ateşte kaynatın. Blenderla püre haline getirin. Ilıdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bol miktarda zeytinyağı gezdirin. İsteye bağlı dereotu ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

KEREVİZ SALATASI MALZEMELERİ

1 adet orta boy kereviz

1,5 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

Dereotu

1 çay bardağı ceviz

Tuz

Kereviz salatası üzeri için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı ceviz

KEREVİZ SALATASI TARİFİ

Sarımsaklı yoğurt hazırlayın ve isteğe bağlı içerisine mayonez ekleyin. Bir avuç kadar dereotu ve cevizi yoğurdun içine atılıp karıştırın. Kereviz kabuklarını soyup hızla rendeleyin. Hazırlanan yoğurdun içine kerevizleri ekleyin. Tuz ilave edin ve karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağında kızdırılan ceviz ekleyin. Afiyet olsun...

LEVREK MARİN MALZEMELERİ

2 adet levrek fileto

1,5 adet limon

1 adet portakal

1 yemek kaşığı taneli hardal

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

LEVREK MARİN TARİFİ

Fileto halindeki derisiz levreklerin kılçıklarını dikkatle temizleyin. Ayıkladığınız balıkları jülyen doğrayın. Soğanı da piyazlık doğrayıp tuzladıktan sonra soğuk suda bekletin. Bu esnada 1 limon ve portakalın kabuklarını rendeleyin. Portakalın ve 1,5 limonun sularını da sıkın. Limon ve portakal suyuna hardal, zeytinyağı, kabuk rendesi, tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Soğanları suyunu süzüp levreklere ekleyin. Üzerine sosu, tane karabiberi ve defne yaprağını da ekleyip harmanlayın. Ağzı kapalı halde bir gece buzdolabında bekletip balığın asidin içinde pişmesini sağlayın. Servis edeceğiniz zaman sosun yarısını süzün. Balığınızı servis tabağına aldıktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.

ACUKA MALZEMELERİ

5 yemek kaşığı tatlı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

3 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi

5 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

Tuz

ACUKA TARİFİ

Zeytinyağını tavada ısıtın. Üzerine domates ve biber salçası ekleyip kavurun. Kavrulan karışımı ocaktan almadan kısa bir süre önce ezilmiş sarımsakları da ekleyerek karıştırın. Bütün malzemeleri bir karıştırma kabına alıp kaşık yardımıyla ezdikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Dinlenen acukayı kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayın.

SÜZÜK MEZESİ MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı tava yoğurdu

1 çimdik tuz

1 tatlı kaşığı sumak

1/2 yemek kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tarhun

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Yarım çay bardağı zeytinyağı

SÜZÜK MEZESİ TARİFİ

Yoğurda az miktarda su ve bir çimdik tuz ilave edip çırpın. Çırpılan yoğurdu tabağa yayın ve üzerine sumak, kimyon, tarhun ve kavrulmuş susamı ekleyin. En son zeytinyağı döküp servis edin.

ŞAKŞUKA MALZEMELERİ

1 adet patlıcan

1 adet kabak

1 adet patates

3 adet sivri biber

Sıvı yağ

Şakşuka sosu için:

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sirke

1 adet küp şeker

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı ceviz

Tuz

Karabiber

Fesleğen

ŞAKŞUKA TARİFİ

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suya alın. 20-30 dakika kadar beklettikten sonra suyunu süzüp patlıcanları kurulayın. Patates ve kabakları da küp küp doğrayın. Sivri biberleri de 1-1,5 santimetre uzunluğunda doğrayın. Sıvı yağı tavaya koyup güzelce kızdırın. Önce patatesleri, sonra kabakları, sonra patlıcanları, son olarak da biberleri kızartın. Malzemeleri bir kasede karıştırın. Bu esnada sos için yağı tavada ısıtın. İnce ince kıydığınız kuru soğan, sarımsak ve biberleri sırasıyla ekleyip kavurun. Domatesleri rendeleyin. Şeker, tuz, karabiber, fesleğen ve sirkeyle birlikte tavaya ekleyin ve 15 dakika kadar pişirin. Son olarak içine arzu ederseniz ince dövdüğünüz cevizi ekleyip karıştırın. Malzemeleri kızarttığınız sebzelerin üzerine gezdirin.

DEREOTLU KABAK TARATOR MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kabak

Yarım demek dereotu

2 diş sarımsak

300 gram süzme yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

DEREOTLU KABAK TARATOR TARİFİ

Kabaklar yıkayın, soyup rendeleyin. Bir tencere de yağı kızdırın. Kızan yağın içine kabakları alın. 5 dakika içerisinde kabağın acı kokusu çıkınca ocağı kapatın, kabakları soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta sarımsağı lapa haline gelene kadar iyice ezin. Üzerine yoğurdu ilave edin. Dereotunu iyice yıkayıp ince ince doğrayın ve sarımsaklı yoğurtun üzerine alın. Tuz ve karabiberi de ilave ederek yoğurdu iyice karıştırın. Soğuyan kabakları da yoğurtlu karışıma ilave edin. Afiyet olsun...



