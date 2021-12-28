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  4. Yılbaşı öncesi dev operasyon! Tam 20 ton sahte alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi dev operasyon! Tam 20 ton sahte alkol ele geçirildi

28.12.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de jandarma ekiplerince 11 farklı adrese düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi dev operasyon! Tam 20 ton sahte alkol ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sahte ve kaçak alkollü içki üreterek piyasa sürmek isteyen şahıslara yönelik 11 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi.

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20 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 20 ton 210 litre sahte alkol, bin 250 adet sahte bandrol, bin 250 adet şarap mantar, bin 580 adet muhtelif şişe, 25 adet fermente düzeneği, 20 adet tank ve bidon, 7 adet damıtma ve kaynatma düzeneği, 4 adet alkol derece cihazı, 1 adet şişeleme makinesi, 1 adet şarap refraktometre ele geçirildi.

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Şüpheli 7 şahıs yakalanarak, haklarında 5607 Sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
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