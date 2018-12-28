Yılbaşı planı yapanlar dikkat! 8 yıldır aynı yöntemle dolandırıyor

Hayaller, ‘şahane bir yılbaşı gecesi’ odaklı… ‘Filmlerdeki gibi’ bir dağ evinde dört dörtlük bir yılbaşı sofrası, şöminenin etrafında en yakın arkadaşlarla sabaha kadar sohbet… Dahası, 1 Ocak sabahında Abant’ın tertemiz havasına uyanmak ve ormana bakan terasta, yorucu bir yılın geride kaldığından emin olmak… Hem bu sene yılbaşında kar da yağacak! (Zaten ‘Ev de çok güzel!’) Gerçekler mi? Onlar ise bambaşka… Aslında olmayan bir ev, sonradan kapatılacak bir banka hesabına gönderilmiş paralar ve 31 Aralık günü programsız kalakalmak. Hatta belki de çoluk çocuk, Abant soğuğunda sokakta kalmak. Çünkü internetten bulup kiraladığınız o ‘mükemmel’ eve ulaşılamıyor… Hatta o ev aslında Abant’ta değil, İsviçre’de! GazeteDuvar'dan Beril Köseoğlu'nun haberine göre; bu hikâye size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Zira bir dolandırıcı (veya dolandırıcı çetesi) internetten ‘ağına düşürdüğü’ insanları en az sekiz yıldır ısrarla, aynı taktikle ve aynı evler üzerinden dolandırıyor. Çetenin rutini şu: Fiyatlar, eve kıyasla ortalamanın epey altında tutuluyor. ‘Dört yatak odası var’, 10 kişi ‘rahatlıkla konaklayabilir’ ve “Ev çook güzel” falan derken müşterinin gözü boyanıveriyor. Karşı taraf son derece nazik. Ne zaman arasanız telefonu açıyor, kulağa çok profesyonel geliyor. İlla ki bir ‘form’ doldurmanız isteniyor. Form, Muğla’da bir turizm firması tarafından kaşelenmiş halde geri geliyor.

HİNDİ VE GARSONLUK DAHİL 400 TL’YE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK! Bazen ‘şizofrenik’ durumlar da yaşanabiliyor. Sözgelimi yemek, temizlik ve dadı gibi ekstra hizmetlerden de yararlanmak mı istediniz? Yılbaşı gecesi dahil, iki gün-üçer öğün karşılığında 400 TL talep ediyorlar. “Yılbaşı için özel bir şey var mı?” diye sorduğunuzda “Hindi dahil” deniliyor. Durduk yere bir de “Garsonluk dahil” diye bir mesaj geliveriyor. GOOGLE EARTH ‘RESMİ’ İLE LOKASYON ATMIŞ GİBİ YAPIYOR Siz sormadan günlüğü 35 Euro’dan iki kişilik ATV aracı öneriyorlar. Bu fiyatın ‘petrol hariç’ olduğunu söylemeyi ihmal etmiyorlar. Google Earth uygulamasından alınmış bir ekran görüntüsüne (pek de profesyonel olmayan bir şekilde) yapılmış eklerle lokasyon da atıyorlar. “Talep çok” iddiasıyla kapora kabul etmemeleri, formun yazım hatasından geçilmemesi, evin duvarında antika kayak takımları olması gibi ayrıntılar yılbaşı heyecanıyla göze çarpmıyor. Fiyat uygun, ev çok güzel… İnsan otomatikman “Evi tuttuk, kaç araba gideceğiz, market alışverişini kim yapacak” gibi ileri aşamalara geçiyor ve para alelacele yollanıveriyor.

RUSÇA ENGELLEME MESAJI Sonrası ise hüsran. Bazıları gidiş tarihi yaklaşırken Abant’la ilgili araştırma yapıyor ve dolandırılmış olabileceğini şans eseri fark ediyor. Bazısı iki-üç araba buluşup yola çıkıyor, yaklaşırken evin tam yerini öğrenmek için aradığında anlıyor. İnternette çeşitli forum, Google forumu ve blogda sayısız şikâyet var. Hikâye hep aynı: Dolandırıcı bir de sizin öfkeyle bağırmanızı mı dinleyecek? Telefonu yüzünüze kapatıyor, sizi hem aramalardan hem WhatsApp’tan engelliyor. Rusça olarak ‘aradığınız numaraya ulaşılamıyor’ mesajından öte bir şey kalmıyor elinizde… ‘ÇALIŞANLARINI’ DA DOLANDIRIYOR



İşin tuhafı, bu kişinin ‘internette ilan girmek üzere’ işe almış gibi yaptığı gerçek kişilerin hesaplarını kullandığı, böylece onları da hem dolandırıp hem suçlu durumuna düşürdüğü anlaşılıyor. FOTOĞRAFLAR İSVİÇRE ALPLERİNDEN Dahası, gecesi 1000 TL’ye kiraya verildiği iddia edilen evler Türkiye’de bile değil. Biri İsviçre Alplerinin meşhur kayak merkezlerinden Crans-Montana’da, ‘Chalet Le Torrent (Torrent Dağ Evi)’ olarak kiraya veriliyor.

Bir diğeri ise yine İsviçre’deki Les Collons’da yer alıyor. Ancak aynı ev geçmişte, ‘Bolu Abant da gunluk kiralık lux dag evi somuneli’ olarak Türkiye’nin ‘en çok tıklanan’ emlak sitelerinden birinde ilana çıkarılmış! BANKA HESABI KAPANDI Bu yıl sekiz arkadaşıyla yılbaşı programı yapıp bu kişi veya kişilere 2 bin TL para kaptıran bir bankacı, “Bir arkadaşımızın bu dolandırıcılık yöntemini daha önceden duymuş olması sayesinde farkına vardık. Yılbaşı günü dört aile, çoluk çocuk Abant’a gidecektik” diyor. Parayı gönderdikleri banka hesabının kapatıldığını tespit etmişler, dolandırıcıya çeşitli yollardan ulaşmaya çalışıp başarılı olamamışlar. Savcılığa gitmeyi planlıyorlar. ‘HAVALEYİ YAPTINIZ MI?’ BASKISI! Dolandırıcı ise bu arkadaş grubunun telefonlarını açmamasıyla eş zamanlı olarak, 0 531 561 65 46 numarasına yaptığımız ‘ev tutma’ girişimine olumlu yanıt verebiliyor, kendi kendine hindi, garsonluk ve ATV teklif edip havale ‘gecikince’ ısrarla, “Havaleyi yaptınız mı?” diye mesaj atıp telefon edebiliyor…

Olmayan hindiyi yapacak olmayan ‘aşçı’nın telefon numarasını paylaşmıyor tabii ama “Kendisi otelde çalışıyor, ben konuşurum, cumartesi konuşursunuz” gibi yanıtlar veriyor; internette 14 Şubat Sevgililer Günü bağlamında dolaşımda olan bir stok imajı “Süsleme ister misiniz?” diye yollayabiliyor… Tüm bunlar, dolandırdığı bir grup insanın telefonlarını açmadığı sırada yaşanıyor… ‘EVİ HARİTADA BULAMADIK’ Sekiz sene önce bu tuzağa düşmekten son anda kurtulan bir yayıncı “2010’u 2011’e bağlayan yılbaşı için ev kiralamak istedik. Rezervasyon için ödeme istediler. Karşımızdaki kişi detaylı adres vermeyince haritadan inceledik ve evi bulamadık. Konuşmalardaki şaibeler sonucu kiralama işinin dolandırma amaçlı olduğunu fark ettik. Son anda dolandırılmaktan kurtulduk” diyor.



‘TELEVİZYONDA GÖRÜNCE VAZGEÇTİK’ Bir gazeteci ise 2011 yılında, son anda televizyonda gördüğü bir haberle dolandırılmaktan kurtulmuş. Haberi gördükleri anı gülerek hatırlıyor. BOLULU EMLAKÇILAR: HER YILBAŞI AYNI HİKÂYE Abant’ta emlakçılık yapan Emre Kaya ise bölgeden ev tutmak isteyenlerin güvenilir firmalara başvurmasını öneriyor. Kaya, “Her yılbaşı aynı hikâyeyi duyuyoruz” diyor; Abant’ta bu tarz dağ evlerinin çoğunlukla sitelerin içinde olduğuna ya da işletmeler tarafından pansiyon şeklinde kiralandığına dikkat çekiyor.