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  4. Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi

Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Kar yağışının etkili olduğu parkın girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Tatil için parkı tercih edenlerin yoğunluğu nedeniyle girişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, kar yağışı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Ata ve faytona binme fırsatı da bulan ziyaretçiler, doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında sevdikleriyle vakit geçirdi.

Bu arada park çevresindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kış lastiği olmayan araçların kayması sonucu göl çevresinde sıkışıklık yaşandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri bölgedeki trafiği rahatlatma çalışmalarını sürdürürken, yetkililer Abant'a gelecek tatilcilerden kış lastiksiz yola çıkmamalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abant bolu kış

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