Yılbaşında 6 Bin Liralık Telefonu 600 Liraya Almaya Çalışmayın!

“İnternet üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyise, genellikle gerçek değildir“ diyen ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “6 bin liralık telefon size 600 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın“ diye konuştu.

Erginkurban; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla güvenli online yılbaşı alışverişi için 8 ipucu paylaştı.

Bildiğiniz yerden alışveriş yapın. Doyurucu bilgi sağlayan, teslimatta sorun yaşatmayan ve kendini kanıtlamış internet sitelerinden alışveriş yapın.

İnanılmaz tekliflere inanmayın. Siber suçlular, inanılmaz ölçüde cazip tekliflerle, kişileri ağlarına düşürmeye çalışır. Ne yazık ki, pek çok durumda da başarılı olurlar. E-posta veya sosyal medya kanalları üzerinden karşınıza çıkan indirim, promosyon hatta bedava ürün teklifleri gerçek olamayacak kadar inanılmaz ise, büyük ihtimalle gerçek değildir. Örneğin revaçta olan 6 bin liralık bir telefon 600 liraya satılıyorsa, bu tekliften uzak durmanızda fayda var. Kendinize ‘bu kadar da olur mu?‘ diye sorun.

Adres çubuğuna ve SSL sertifikalarına dikkat edin. Online sipariş verirken, internet sayfasının SSL yani şifreleme kullandığına emin olun. Genel olarak tarayıcınızda küçük bir asma kilit simgesi olarak görünür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL (adres çubuğunu) kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https görmeniz gereklidir.

Herkese açık Wi-Fi bağlantıları üzerinden alışveriş yapmayın. Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenir ve bu da başınıza gelmesini istemeyeceğiniz hırsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle online alışveriş ve online bankacılık işlemlerinizi kendi bağlantılarınızla yapmayı tercih edin.

Kendi cihazınızı kullanın. İnternet cafeler gibi ortak kullanım alanlarında yer alan veya başkasına ait cihazlardan online finansal işlem yapmayın. Başka cihazlarının güvenlik durumunu bilemezsiniz, bir tuhaflık olup olmadığını da anlamanız hayli zor olur. En iyisi siz alışverişte kendi cihazınızı kullanın.

Güvenlik yazılımı kullanın. Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 1 milyar adete yaklaşmak üzere. Lisanslı, markalı, proaktif internet güvenliği yazılımları, PC, tablet ve telefonlarınızı zararlı yazılımlardan korur.

Telefonunuza daha çok dikkat edin. Mobil cihazlar elimizin altındaki alışveriş merkezleri haline geldi. Mobil e- ticaret revaçta. Ancak telefonlar, özellikle de Android telefonlar zararlı yazılımların hedefinde. Bununla birlikte cihazlar çok fazla unutuluyor, kayboluyor ya da çalınıyor.

Satın aldıktan sonra ekstrelerinizi mutlaka kontrol edin. Dolandırıldıysanız ilk olarak kredi kartı ekstresinden fark edebilirsiniz. Size yabancı gelen harcamalara dikkat edin. Bodrum’da tatil yapmadıysanız fakat Bodrum’da harcama yaptığınız görünüyor ise bankanızla hemen irtibata geçin.

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