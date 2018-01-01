Yılbaşında en fazla hangi kanal ve program izlendi?

Cem Yılmaz'ın konuk jüri olduğu ve ünlü isimlerin sahneye çıkarak yarıştığı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü, Total grubunda, 12,81 reyting, AB grubunda ise 15,7 reyting oranı yakalarayak en fazla izkenen program oldu.

Total grubu reytinglerde O Ses Türkiye'nin ardından Star'da yayınlanan Sen Sağ Ben Selamet filmi ikinci sırada yer alırken, Çocuklar Duymasın Özel ise 3. oldu. Star TV'de yayınlanan Yılbaşı Gazinosu ise en fazla izlenen 4. program oldu.

AB grubu reytinglerde ise O Ses Türkiye'nin ardından, Sibel Can'lı Yılbaşı Gazinosu en fazla izlenen ikinci program oldu.

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