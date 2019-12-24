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  4. Yılbaşında kocama ne alsam diye düşünenlere tüyolar!

Yılbaşında kocama ne alsam diye düşünenlere tüyolar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Yılbaşının en güzel yanlarından biri de gelen çeşit çeşit hediyeler oluyor. Kimi kendini şımartıyor kimi sevgilisini kimi de ailesini... Ama yeni yıla girerken herkes güzel bir hediyeyi hak ediyor.

Yılbaşında kocama ne alsam diye düşünenlere tüyolar!

2020 ile tertemiz bir yıla adım atmaya hazırlanırken herkes kime ne alsam sorularıyla da boğuşuyor. Ama bunlardan en zoru ise erkeklere hediye seçmek oluyor.

Kadınlar için milyon hatta milyarlarca seçenek olurken erkeklerde ise alternatifler kısıtlı kalıyor. Eğer siz de yılbaşında erkek arkadaşınıza ya da
kocanıza, babanıza yani kısaca hayatınızdaki önemli erkeğe hediye bulmakta zorlanıyorsanız hem bütçenize hem de zevkinize uygun olacak seçenekleri sizler için derledik. İşte erkekler için Amazon.com'daki birbirinden avantajlı hediye seçenekleri...

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