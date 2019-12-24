Yılbaşında kocama ne alsam diye düşünenlere tüyolar!

2020 ile tertemiz bir yıla adım atmaya hazırlanırken herkes kime ne alsam sorularıyla da boğuşuyor. Ama bunlardan en zoru ise erkeklere hediye seçmek oluyor.

Kadınlar için milyon hatta milyarlarca seçenek olurken erkeklerde ise alternatifler kısıtlı kalıyor. Eğer siz de yılbaşında erkek arkadaşınıza ya da

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