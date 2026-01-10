Mynet Trend

Yılbaşından beri önüne geleni öldürüyor! Katil fil bulunamadı

Hindistan'da bir fil, yılbaşından beri 17 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinin Batı Singhbhum bölgesinde yılbaşından bu yana bir filin saldırıları sonucu 17 kişinin öldüğü belirtildi.

FİLİ BULAMADILAR

The Times of India gazetesinin haberine göre, Batı Singhbhum'da bir filin 1 Ocak'tan bu yana çok sayıda kişiye saldırdığı bildirildi. Filin saldırıları sonucu 17 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, filin lokasyonunun belirlenemediğini açıkladı.

Yılbaşından beri önüne geleni öldürüyor! Katil fil bulunamadı 1

Yetkililer, filin yakalanıp başka bir bölgeye taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Verilere göre, Hindistan'da 2020-2024 döneminde 1701 kişi fil saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hindistan fil
