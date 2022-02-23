Yılbaşından kalan etleri değerlendirebileceğiniz efsane tarifler

Yılbaşı sofralarından kalan tavuk veya hindi etlerini birbirinden lezzetli tariflerle değerlendirmeyi herkes ister de nasıl yapacağını bilemez. Davet sofrasında tüketilmeyip fırın tepsisinde kalan o etleri, ertesi gün bambaşka lezzetlere çevirmek mümkün. Siz de bu konuda arayış içindeyseniz tariflerimizle fikir verebiliriz. İşte size birbirinden leziz 3 pratik beyaz etli tarif.

TAVUKLU/HİNDİLİ SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

Sandviç ekmeği

Marul, roka

Domates

Mayonez

Fesleğen

Limon

Pişmiş tavuk veya hindi eti parçaları

HAZIRLANIŞI

Ekmeğin arasına mayonez sürün ve tost makinasında hafifçe kızartın.

Kızaran yüzlerine fesleğen serpiştirin.

Kalan malzemeleri kat kat olacak şekilde ekmeğin arasına dizin.

Üstüne limon sıkın.

TAVUKLU/HİNDİLİ MİNİ PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

3 adet tost ekmeği

Ketçap

Zeytinyağı

Kekik

Pişmiş tavuk veya hindi parçaları

Mısır

Rendelenmiş kaşar

Pul biber

HAZIRLANIŞI

Ekmeklerin üzerine zeytinyağı ve ketçap gezdirin.

Üzerlerine kekik serpiştirin.

Beyaz et parçalarını ekmeklerinizin üzerine bırakın.

Mısır ve rendelenmiş kaşar ekleyin.

Kaşar peynirinin üzerine çok az pul biber serpin.

Önceden ısıttığınız fırında peynir eriyip renk alana kadar pişirin.

TAVUKLU/HİNDİLİ KREP TARİFİ

MALZEMELER

HAMUR İÇİN

1 yumurta

1 su bardağı süt

3,5 çorba kaşığı un

Çok az tuz

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

İÇ HARCI İÇİN

1 çorba kaşığı sıvı yağ

4 adet mantar

1 adet küçük boy kabak

4 çorba kaşığı krema

Pişmiş tavuk veya hindi eti parçaları

Rendelenmiş parmesan peyniri

HAZIRLANIŞI

Krep malzemelerini derin bir kasede çırparak boza kıvamında bir hamur elde edin.

Krep tavasını yağlayın.

Tava tam ısınınca kreplerinizi pişirin.

Derin bir tavada doğradığınız kabak ile mantarları soteleyin ve tuzunu atın.

Sebzeleriniz yumuşadıktan sonra kremayı ekleyin.

Kenarlarından kabarcık çıkmaya başladığında tavuk veya hindi parçalarını ilave edin.

5 dakika daha pişirin.

Her bir krep parçasının arasına önce harcı sonra parmesanı ilave edip ikiye katlayın.



