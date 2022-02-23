Yılbaşından kalan etleri değerlendirebileceğiniz efsane tarifler

Yılbaşı sofralarından kalan tavuk veya hindi etlerini birbirinden lezzetli tariflerle değerlendirmeyi herkes ister de nasıl yapacağını bilemez. Davet sofrasında tüketilmeyip fırın tepsisinde kalan o etleri, ertesi gün bambaşka lezzetlere çevirmek mümkün. Siz de bu konuda arayış içindeyseniz tariflerimizle fikir verebiliriz. İşte size birbirinden leziz 3 pratik beyaz etli tarif.
MALZEMELER
Sandviç ekmeği
Marul, roka
Domates
Mayonez
Fesleğen
Limon
HAZIRLANIŞI
Ekmeğin arasına mayonez sürün ve tost makinasında hafifçe kızartın.
Kızaran yüzlerine fesleğen serpiştirin.
Kalan malzemeleri kat kat olacak şekilde ekmeğin arasına dizin.
MALZEMELER
3 adet tost ekmeği
Ketçap
Zeytinyağı
Kekik
Pişmiş tavuk veya hindi parçaları
Mısır
Rendelenmiş kaşar
HAZIRLANIŞI
Ekmeklerin üzerine zeytinyağı ve ketçap gezdirin.
Üzerlerine kekik serpiştirin.
Beyaz et parçalarını ekmeklerinizin üzerine bırakın.
Mısır ve rendelenmiş kaşar ekleyin.
Kaşar peynirinin üzerine çok az pul biber serpin.
MALZEMELER
HAMUR İÇİN
1 yumurta
1 su bardağı süt
3,5 çorba kaşığı un
Çok az tuz
İÇ HARCI İÇİN
1 çorba kaşığı sıvı yağ
4 adet mantar
1 adet küçük boy kabak
4 çorba kaşığı krema
Pişmiş tavuk veya hindi eti parçaları
HAZIRLANIŞI
Krep malzemelerini derin bir kasede çırparak boza kıvamında bir hamur elde edin.
Krep tavasını yağlayın.
Tava tam ısınınca kreplerinizi pişirin.
Derin bir tavada doğradığınız kabak ile mantarları soteleyin ve tuzunu atın.
Sebzeleriniz yumuşadıktan sonra kremayı ekleyin.
Kenarlarından kabarcık çıkmaya başladığında tavuk veya hindi parçalarını ilave edin.
5 dakika daha pişirin.
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