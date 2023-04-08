MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldırım Bekçi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yıldırım Bekçi kendinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenmiş!

Yıldırım Bekçi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yıldırım Bekçi kendinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenmiş!

08.04.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri de sanatçı Yıldırım Bekçi oldu. Ünlü sanatçıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar şarkıcı Yıldırım Bekçi hakkında kim, nereli, kaç yaşında ve gerçek adı ne gibi soruların yanıtını merak ediyor. Bekçi, 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendiği haberleriyle gündem olmuştu. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yıldırım Bekçi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yıldırım Bekçi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yıldırım Bekçi kendinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenmiş!

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Yıldırım Bekçi, Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden birisi. Müzik hayatına doğdu şehir olan Samsun Musiki Cemiyeti’nde başlayan Yıldırım Bekçi, Düşündüğüm Biri Var, İstanbul’u Terkedip Gidemiyorum isimli albümleriyle tanındı. Gidişin Ecel Gibi, Hasret Olmasın gibi şarkılarıyla çıkışını yakaladı. İşte Yıldırım Bekçi yaşı, nereli olduğu ve hayatıyla ilgili detaylar...

YILDIRIM BEKÇİ KİMDİR?

Yıldırım Bekçi, 1959 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Yıldırım Bekçi, müzik yaşamına 1974 yılında Samsun Musiki Cemiyeti’nde başladı. Burada Cavit Ersoy’dan müzik eğitimi aldı ve Taner Çağlayan şefliğindeki koroda iki yıla yakın bir süre görev yaptı. Daha sonra 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı sınavını kazanan Bekçi, konservatuvarda aldığı eğitimin yanı sıra Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne de devam etti ve burada Emin Ongan’la çalıştı.

Ardından askere giden Yıldırım Bekçi, 1981’de TRT Ankara Radyosu’na girdi ve 1989 yılına dek orada görev yaptı. 1989’da TRT İstanbul Radyosu’na atandı ve 1990 yılında tek albümü olan "Düşündüğüm Biri Var" albümünü çıkarttı. Bu dönemde 1994 yılında Denizciler Geliyor adlı dizide oynayan Bekçi, daha sonra İsmail Dede Efendi’nin yaşamını konu alan bir belgeselde de rol aldı. 1998’de özel işleri nedeniyle kendi isteğiyle İstanbul Radyosu’ndan ayrıldı ve müzik çalışmalarına sahnelerde devam etti.

ezgif.com-webp-to-jpg (21)

Sanat yaşamı süresince pek çok projede yer alan Yıldırım Bekçi, aynı dönemin sanatçısı olan ve "çok sevdiğim bir kardeşim, değerli bir arkadaşım" dediği Nalan Altınörs’le de birçok ortak çalışmaya imza attı. Biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yıldırım Bekçi, müzik yaşamını profesyonel olarak sürdürmektedir.

30 YAŞ KÜÇÜK ÖĞRENCİSİYLE EVLENMİŞ

Türk müziğinin usta isimlerinden Yıldırım Bekçi, 2018 yılında 30 yaş küçük öğrencisi Emine Demirel ile nikâh masasına oturmuş ve çok konuşulmuştu.

ezgif.com-webp-to-jpg (23)

60 yaşındaki ünlü sanatçı gönlünü 30 yaş küçük öğrencisine kaptırdı. Aynı koroda yer alan çiftin arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Dünyaevine giren çiftin nikâhtan görüntüleri ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı pozlarıyla nefes kesti!İddialı pozlarıyla nefes kesti!
Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Bekçi evlendi yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar, 1'inci turda...

Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar, 1'inci turda...

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı!

Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Benzinden sonra sıra motorinde! Akaryakıta ikinci zam gözüktü

Benzinden sonra sıra motorinde! Akaryakıta ikinci zam gözüktü

İlginizi Çekebilir

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.