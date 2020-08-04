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  4. Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncuymuşsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 01:01 | Son Güncelleme

Yönetmen Kerem Saka ile evlilikleri sadece 30 gün süren oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski sevgilisine göndermede bulundu. Asyalı, düğünlerinden çekilmiş bir kareyi paylaşarak, "İyi oyuncuymuşsun, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Evliliğini 30 gün sonra bitiren oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından düğünlerinden çekilmiş bir kareyi paylaşarak altına, "İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim" notunu düştü.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya Şahiner" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı. Nikah kıymadan sadece düğün yapan Yıldız Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.

ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME

Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka ile düğünlerinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaşıp altına şu notu düştü: İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim.

yıldız

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