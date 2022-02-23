Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli? Yıldız Asyalı kaç yaşında ve evli mi?

Arda Kural, katılmış olduğu bir TV programında daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde psikolojik sorunlarla gündeme gelen oyuncu henüz 17 yaşındayken Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Yıldız Asyalı ile kamera karşısına geçmişti. Kural, rol arkadaşına olan büyük aşkını yıllar sonra itiraf etti. Peki, Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli?
26 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Asyalı aslen İstanbulludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlamıştır ve beş yaşında piyano çalmayı öğrenmiştir. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev almıştır.
Asyalı, henüz 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer almış ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaşmıştır. Ünlü oyuncu, 15 yaşından itibaren pek çok dizi ve filmde oyunculuk yapmıştır.
23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenmiştir ve Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira adlı bir kızı bulunmaktadır. 2017 yılında Emre Vatansever'den boşanan Yıldız Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiştir.
Çifte Bela – Hakikat
Eyvah Kızım Büyüdü – Ece
Eyvah Babam – Ece
Hayat Bilgisi – Rüya Şahiner
Yıldızların Altında – Nilgün
Mucize Doktor – Sibel hanım
Elif – Rana
Hayat Bazen Tatlıdır
Asayiş Berkemal – Ceyda Tekineli
Akasya Durağı – Melda
Adab-ı Muaşeret – Zeynep
Kahve Bahane – Jale
Pulsar – Hazan
Şöhret Okulu
Yasak Elma – Esra
Şarkılar Susmasın
Aşkın Dansı – Sevgi Emektir – Saliha
Daha Neler – Pınar
Avrupa Yakası – Esra/Özlem
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