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Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli? Yıldız Asyalı kaç yaşında ve evli mi?

23.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Arda Kural’ın katılmış olduğu bir televizyon programında Yıldız Asyalı’ya çok aşık olduğunu itiraf etmesinin ardından Yıldız Asyalı’nın hayatı merak edildi. Peki Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli? Yıldız Asyalı kaç yaşında ve evli mi? İşte hayatı...

Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli? Yıldız Asyalı kaç yaşında ve evli mi?

Arda Kural, katılmış olduğu bir TV programında daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde psikolojik sorunlarla gündeme gelen oyuncu henüz 17 yaşındayken Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Yıldız Asyalı ile kamera karşısına geçmişti. Kural, rol arkadaşına olan büyük aşkını yıllar sonra itiraf etti. Peki, Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli?

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

26 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Asyalı aslen İstanbulludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlamıştır ve beş yaşında piyano çalmayı öğrenmiştir. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev almıştır.

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Asyalı, henüz 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer almış ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaşmıştır. Ünlü oyuncu, 15 yaşından itibaren pek çok dizi ve filmde oyunculuk yapmıştır.

YILDIZ ASYALI EVLİ Mİ?

23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenmiştir ve Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira adlı bir kızı bulunmaktadır. 2017 yılında Emre Vatansever'den boşanan Yıldız Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiştir.

YILDIZ ASYALI’NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

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Çifte Bela – Hakikat

Eyvah Kızım Büyüdü – Ece

Eyvah Babam – Ece

Hayat Bilgisi – Rüya Şahiner

Yıldızların Altında – Nilgün

Mucize Doktor – Sibel hanım

Elif – Rana

Hayat Bazen Tatlıdır

Asayiş Berkemal – Ceyda Tekineli

Akasya Durağı – Melda

Adab-ı Muaşeret – Zeynep

Kahve Bahane – Jale

Pulsar – Hazan

Şöhret Okulu

Yasak Elma – Esra

Şarkılar Susmasın

Aşkın Dansı – Sevgi Emektir – Saliha

Daha Neler – Pınar

Avrupa Yakası – Esra/Özlem


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Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Yıldız Asyalı
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