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Yıldız Asyalı'nın son görüntüsü şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Bugüne kadar 'Eyvah Babam' ve 'Hayat Bilgisi' gibi unutulmaz dizilerde yer alan, meslektaşı Arda Kural ile yaşadığı aşkla bir döneme damgasını vuran oyuncu Yıldız Asyalı'nın son görüntüsü herkesi şaşırtacak cinsten...

2000'li yıllarda rol aldığı projeler ve özel yaşamındaki hareketlilikle adından sıkça söz ettiren Yıldız Asyalı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Son olarak 'Elif' adlı dizide Rana karakterini canlandıran Asyalı'nın yıllar içerisindeki gözle görülür değişimi dikkat çekti. 2015 yılında iş insanı Emre Vatansever ile dünyaevine giren Yıldız Asyalı, eşinden 2018 yılında boşanmıştı.

Bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı olan Asyalı, vaktinin büyük bir bölümünü kızıyla geçiriyor. Bir dönem yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen Yıldız Asyalı, o iddialara şu şekilde cevap vermişti: "Estetik değil. 2014 yılında bir kaza geçirdim. Arabadaydım. Fren yaptı. Arka koltukta otururken, ön koltuğa çarptım. Yanağım şişti. Babama da söyleyemedim. 1 hafta 10 gün sonra geçti. Yanağım böyle gamze gibi kaldı. Doktora sordum, 'Takıl böyle yapacak bir şey yok' dedi. Rahatsız değilim."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
neyine şaşırıyorsunuz, insanlar yaşlanıyor artık, hep aynısı kalacak değil ya..
bize ne
Hepsinin gerçekleri ilk fotoğrafları.. Sahte yüzler, çirkin tipler..
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