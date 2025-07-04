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Yıldız futbolcu Thomas Partey için cinsel saldırı suçlaması! Adı 3 büyüklerle anılıyordu... Mahkemeye çıkarılacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sona eren ve adı Süper Lig’in 3 büyükleri ile anılan Thomas Partey'in başı suçlamalarla dertte. Thomas Partey'e, 5 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlaması sebebiyle soruşturma başlatıldı. İşte detaylar…

Yıldız futbolcu Thomas Partey için cinsel saldırı suçlaması! Adı 3 büyüklerle anılıyordu... Mahkemeye çıkarılacak
Burak Kavuncu

Yıldız futbolcu Thomas Partey’in bugünlerde başı dertte. Thomas Partey'e, 5 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlaması sebebiyle soruşturma başlatıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da ilgilendiği futbolcu 5 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla İngiltere’de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI!

Yıldız futbolcu Thomas Partey için cinsel saldırı suçlaması! Adı 3 büyüklerle anılıyordu... Mahkemeye çıkarılacak 1

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden Andy Furphy olayla ilgili açıklama yaptı…

"Önceliğimiz şikayette bulunan kadınlara destek olmaya devam etmek. Bu olaydan etkilenen ve bilgi sahibi olan herkesin savcılıkla iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bu soruşturma ile ilgili olarak bizle iletişime geçebilirsiniz."

İSTANBUL EKİPLERİ İLE SUUDI ARABİSTAN OYUNCUYU İSTİYOR…

Yıldız futbolcu Thomas Partey için cinsel saldırı suçlaması! Adı 3 büyüklerle anılıyordu... Mahkemeye çıkarılacak 2

Öte yandan İstanbul ekipleri ile Suudi Arabistan yıldız futbolcunun peşini bırakmıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Thomas Partey'in menajeriyle resmi temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu. Oyuncu tarafı 10 M€ imza parası, yıllık 10 M€ civarı maaş ve 3 yıllık sözleşme talep ettiklerini bildirdi.

Beşiktaş da bonservisi elinde olan oyuncu için oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve teklif yaptığı öğrenilirken, yıldız oyuncuya yapılan en yüksek teklifin şu ana kadar Suudi Arabistan'dan geldiği bildirildi.

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