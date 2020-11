Yıldız Savaşları serisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları)'da Dart Vader'ı canlandırdığı performansıyla göz dolduran İngiliz aktör hayata gözlerini yumdu. Bir süredir rahatsız olan aktörün vefat haberini menejeri, milyonlarca hayranı içinTwitter'dan duyurdu.

Prowse’un menajerliğini yapan Bowington Management şirketi pazar sabahı tweet attı ve "Müşterimiz Dave Prowse'un 85 yaşında vefat ettiğini duyurmak, bizim ve dünyanın her yerinden milyonlarca hayranımız için büyük bir üzüntü ve yürek burkan bir haber" açıklamasında bulundu.

DAVİD PROWSE KİMDİR?

1935 doğumlu olan Prowse, 1962'de İngiliz halter şampiyonasını kazandı ve aynı yıl Brisbane'de düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda halter kategorisinde İngiltere'yi temsil etti.

Prowse, “Casino Royale” (1967), “The Horror of Frankenstein” (1970) ve “Frankenstein and the Monster from Hell” (1974) filmlerinde Frankenstein canavarını oynadı. Stanley Kubrick’in “The Clockwork Orange” (1971) filminde George Lucas'ın onu fark etmesini sağlayan bir korumayı oynadı. Hem Darth Vader, hem de Chewbacca için seçmelere katıldı ve sonunda Sith Lordunun bir parçası oldu.

1975 yılında süper kahraman Green Cross Code Man'i oynadı ve İngiliz kültürünün önemli bir parçası oldu.

Prowse'un aksarı Vader performansı için uygun görülmedi. Bu sebeple ses performansı için JAmes Earl Jones ile çalışıldı.