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Yıldız Tilbe Ayasofya açıklaması yaptı! Twitter'dan paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 09:37 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Ayasofya açıklaması çok sayıda etkileşim aldı. Ayasofya paylaşımıyla çok sayıda beğeni alan Yıldız Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu." ifadelerini kullandı. İşte Yıldız Tilbe'nin Ayasofya açıklaması...

Yıldız Tilbe Ayasofya açıklaması yaptı! Twitter'dan paylaştı

Uzun zamandır gündemde olan Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda beklenen gelişme yaşandı. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılması Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini alırken, Ayasofya ile ilgili bir açıklama da ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.

Yıldız Tilbe, Twitter'dan yaptığı ilk Ayasofya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethandir her dinde, bizde camiidir."

Ardından bir tweet daha paylaşan Yıldız Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Orası Osmanlı'nın veya başka hiçbir kurum ya da kişinin değil, Fatih'indi. Sevindim valla." dedi.

Ayasofya paylaşımlarına devam eden Yıldız Tilbe, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım." şeklinde bir tweet daha atarken, "Teşekkür ederiz. Allah devletimize milletimize zeval getirmesin" dedi.

Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Orta okulda eğitimine bırakmak zorunda kalan Tilbe, küçük yaşlarından itibaren şarkı söylemeye başladı. İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlayan Yıldız Tilbe, 1991 yılında Sezen Aksu'nun kendisini dinleyip çok beğenemesi üzerine Aksu'nun volistleri arasına katıldı.

Bir süre Sezen Aksu'nun vokalisti olan Yıldız Tilbe, daha sonra İstanbul'un çeşitli gece kulüplerinde sahne almaya başladı. Ardından Cem Özer'in Laf Lafı Açıyor programında solist olarak görev yapan Tilbe, burada ün kazandıktan sonra albüm teklifleri alırken, 1994 yazında Delikanlım adlı ilk albümünü yayınladı.

1996'da narkotik şuba tarafından evinde yapılan aramada bir miktar esrar bulunan Yıldız Tilbe, 3 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucudan kurtulmak için bir süre tedavi gördü.

90'lı yılların sonunda Aşkperest isimli albümü ilgi görmeyen Tilbe, bu dönem İstanbul, Bursa, Eskişehir'de gece kulüplerinde sahneye çıktı.

2001'de Gülüm, 2002'de Haberi Olsun albümleri büyük ilgi gören Yıldız Tilbe kariyerinde bir kez daha çıkışa geçti. 2003'te çıkardığı Yürü Anca Gidersin albümünde ise neredeyse her şarkısı hit oldu

Ardından Yıldız'dan Türküler, Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım, Papatya Baharı, Tanıdım Seni, Güzel, Aşk İnsanı Değiştirir, Hastayım Sana, Oynama, Yeniden Eskiler Arabesk, Şivesi Sensin Aşkın, Yıldız Tilbe, Oynat, Sevgililer Günü, Bir Seni Tanrım ve Kış Gülleri albümlerine imza atan Yıldız Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir.

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