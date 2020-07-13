Yıldız Tilbe Ayasofya açıklaması yaptı! Twitter'dan paylaştı

Uzun zamandır gündemde olan Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda beklenen gelişme yaşandı. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılması Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini alırken, Ayasofya ile ilgili bir açıklama da ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi.

Yıldız Tilbe, Twitter'dan yaptığı ilk Ayasofya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethandir her dinde, bizde camiidir."

Ardından bir tweet daha paylaşan Yıldız Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Orası Osmanlı'nın veya başka hiçbir kurum ya da kişinin değil, Fatih'indi. Sevindim valla." dedi.

Ayasofya paylaşımlarına devam eden Yıldız Tilbe, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım." şeklinde bir tweet daha atarken, "Teşekkür ederiz. Allah devletimize milletimize zeval getirmesin" dedi.