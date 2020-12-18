MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Tilbe'den 'Seninle Derdim Çok'

Yıldız Tilbe'den 'Seninle Derdim Çok'

18.12.2020 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yıldız Tilbe'den 'Seninle Derdim Çok'

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, 'Seninle Derdim Çok' isimli tekli çalışmasının video klibi dijital platformlarda yayımlandı. Tilbe, klipte beş farklı saç modeliyle rol aldı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, 'Seninle Derdim Çok' isimli tekli çalışmasının video klibi dijital platformlarda yayımlandı. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının düzenlemesinde Can Atayılmaz'ın, mix'inde Utku Ünsal'ın, mastering'inde ise Emre Kıral'ın imzası bulunuyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Can Tekin oturdu.

Klipte Yıldız Tilbe, beş farklı saç modeliyle rol aldı. Farklı peruklar kullanan şarkıcının en dikkat çeken peruğu ise Aysel Gürel'i anımsatan kırmızı peruğu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Aşka geldiler! Dikkat çeken detayAşka geldiler! Dikkat çeken detay
2 ayda 21 kilo verince gündem oldu2 ayda 21 kilo verince gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Diğer Haberler

Survivor Barış ve Nisa aşka geldi! Dikkat çeken detay

Aşka geldiler! Dikkat çeken detay

Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a gönderme

Sevgilisinden Emre Altuğ'a gönderme

Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması! 'HES kodu olmadan eve alınmıyoruz'

Annesi açıkladı! Babasını görmek için...

Cinsel içerikli sitede fotoğraf paylaşan Amber Rose olay oldu

Cinsel içerikli sitede fotoğraf! Sadece dantel çorapla...

Selin Ciğerci hastane odasından paylaştı! 'Estetik de diyebiliriz ama...'

Hastaneden paylaştı! 'Estetik de diyebiliriz ama olmam gerekiyordu'

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.