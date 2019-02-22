Mynet Trend

Yıldız Tilbe'nin 'bedava ilaç' isteğine Bakan'dan yanıt geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 22.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldız Tilbe'nin bedava ilaç isteğiyle ilgili konuştu. Koca, 'Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir' dedi.

Yıldız Tilbe'nin 'bedava ilaç' isteğine Bakan'dan yanıt geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteğine ilişkin, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" dedi.

Kaynak: AA


Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Bu etkisi sizi çok şaşırtacak! Böylesini duymadınızBu etkisi sizi çok şaşırtacak! Böylesini duymadınız
Kız öğrencilerin sokakta yaptığı pes dedirtti!Kız öğrencilerin sokakta yaptığı pes dedirtti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yıldız tilbe bedava ilaç fahrettin koca

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ücretsizmi neden eczanede para ödüyoruz girdiğimiz her muayeneye yazdığı ilaç başına neden ücret ödüyoruz acillerde bile artı para ödüyoruz bedava derken bedava olan nedir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fast Food çene gelişimine de zarar veriyor

Bu etkisi sizi çok şaşırtacak! Böylesini duymadınız

Didim'de kız öğrencilerin kavgası pes dedirtti

Kız öğrencilerin sokakta yaptığı pes dedirtti!

Büyük depremleri yaşadı! Bu uyarıları dikkate alın!

Büyük depremleri yaşadı! Bu uyarıları dikkate alın!

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen anahtar hassas terazi çıktı

Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi, akıllara durgunluk verdi

Etkilenenlerin sayısı hızla artıyor! Esrarengiz koku!

Etkilenenlerin sayısı hızla artıyor! Esrarengiz koku!

İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.