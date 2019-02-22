Yıldız Tilbe'nin 'bedava ilaç' isteğine Bakan'dan yanıt geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteğine ilişkin, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" dedi.
Kaynak: AA
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