MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

23.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin'i görenler şaşıp kalıyor. Sezen Burçin, annesine benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kızı Burçin, annesinin kopyası çıktı. Sezen Burçin, Tilbe'nin çok bilinmeyen bir evliliğinden dünyaya gelmişti.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 16 yaşındayken aşık olduğu Güngör Karahan ile tanıştıktan sadece 15 gün sonra kaçarak evlendi. Güngör Karahan, Yıldız Tilbe ile evlendikten 1 ay sonra askere gitti. Karahan askerdeyken, Yıldız Tilbe Sezen Burçin'i dünyaya getirdi.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Tilbe, yakın arkadaşı ve meslektaşı Sezen Aksu’nun adını kızına verdi. Güngör Karahan ve Yıldız Tilbe, kızları 5 yaşındayken boşandı.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Yıldız Tilbe, aynı zamanda bir anneanne. Serdar Özden'dan boşanan Sezen Burçin'in bu evlilikten bir çocuğu olmuştu.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Sezen Burçin, ikinci evliliğini spor eğitmeni Tarık Can ile yaptı. Sezen Burçin, bu evlilikte de annelik heyecanını tattı.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Yıldız Tilbe, zaman zaman sosyal medya hesabından torunlarıyla pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğduAni ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Şoke eden Recep İvedik itirafı!Şoke eden Recep İvedik itirafı!
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Denizden vinçle çekildi! Devasa balık yaklaşık 2 ton

Denizden vinçle çekildi! Devasa balık yaklaşık 2 ton

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.