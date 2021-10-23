Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'i görenler gözlerine inanamadı! Annesinin kopyası!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kızı Burçin, annesinin kopyası çıktı. Sezen Burçin, Tilbe'nin çok bilinmeyen bir evliliğinden dünyaya gelmişti.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 16 yaşındayken aşık olduğu Güngör Karahan ile tanıştıktan sadece 15 gün sonra kaçarak evlendi. Güngör Karahan, Yıldız Tilbe ile evlendikten 1 ay sonra askere gitti. Karahan askerdeyken, Yıldız Tilbe Sezen Burçin'i dünyaya getirdi.

Tilbe, yakın arkadaşı ve meslektaşı Sezen Aksu’nun adını kızına verdi. Güngör Karahan ve Yıldız Tilbe, kızları 5 yaşındayken boşandı.

Yıldız Tilbe, aynı zamanda bir anneanne. Serdar Özden'dan boşanan Sezen Burçin'in bu evlilikten bir çocuğu olmuştu.

Sezen Burçin, ikinci evliliğini spor eğitmeni Tarık Can ile yaptı. Sezen Burçin, bu evlilikte de annelik heyecanını tattı.

Yıldız Tilbe, zaman zaman sosyal medya hesabından torunlarıyla pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.



