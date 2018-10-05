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Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocukları Seyran ve Samira’nın fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Peki Sezen Burçin Can kaç yaşında, kiminle evli? İşte Yıldız Tilbe’nin çok sevdiği Sezen Aksu’nun ismini taşıyan kızı ve torunları…

Yıldız Tilbe’nin torunlarına bakın!

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Şarkıları ve yaşadıklarıyla her döneme damgasını vuran Yıldız Tilbe’nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan kızı Sezen Burçin dünyaya gelmişti. İlk eşi Serdar Özden’den ayrıldıktan sonra Tarık Can’la nikah masasına Sezen, şu sıralar çocukları Seyran ve Samira’yla mutlu günler geçiriyor. Sık sık eşi ve çocuklarıyla yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sezen’in annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmıyor.
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KAÇARAK EVLENDİ

KAÇARAK EVLENDİ
Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlenmişti. Eşi 1 ay sonra askere gitmiş ve askerden dönünceye kadar. kızları Sezen Burçin dünyaya gelmişti.
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EVLİLİK 6 YIL SÜRDÜ

EVLİLİK 6 YIL SÜRDÜ
Yıldız Tilbe ve Güngör Karahan’ın bu evliliği 6 yıl sürmüş ve çift 1990 yılında yollarını ayırmıştı.
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KIZI DA İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

KIZI DA İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI
Geçtiğimiz yıllarda kızı Sezen Burçin'i Serdar Özden ile böyle evlendiren Yıldız Tilbe'yi mutlu gününde Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo gibi isimler de yalnız bırakmamıştı. Ancak Sezen Burçin'in bu evliliği uzun sürmedi. Özden'den boşanan Sezen Burçin Tarık Can ile hayatını birleştirdi.
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İKİ ÇOCUKLARI VAR

İKİ ÇOCUKLARI VAR
Sezen Burçin’in Tarık Can ile olan birlikteliğinden iki kızı dünyaya geldi. Kızlarının ismi ise Seyran ile Samira.
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İşte Sezen-Tarık Can çiftinin sosyal medya hesaplarındaki bazı paylaşımları…
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Yıldız Tilbe, annesi ve kızı Sezen...
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