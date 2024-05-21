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  4. Netanyahu'ya kötü haber! Norveç duyurdu: 'Uygulayacağız'

Netanyahu'ya kötü haber! Norveç duyurdu: 'Uygulayacağız'

21.05.2024 23:47
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması halinde, bunu uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.

Netanyahu'ya kötü haber! Norveç duyurdu: 'Uygulayacağız'

Eide, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasına ilişkin Norveç basınına değerlendirmelerde bulundu.UCM tarafından tutuklama emri çıkarılması ve Norveç topraklarına gelmeleri halinde Netanyahu ve Gallant'ı tutuklamak zorunda kalacaklarına işaret eden Eide, aynı prosedürün UCM'nin haklarında yakalama kararı başvurusunda bulunan Hamas lideri için de geçerli olacağını ifade etti.

Eide, aynı uygulamanın diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olduğunu kaydetti.
Norveç, tutuklama emri çıkması halinde Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI BAŞVURUSU!

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Norveç Avrupa netanyahu
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