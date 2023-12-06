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Yıldız Tilbe onu sahnede öpücüklere boğdu! Herkesin sevgilisi dediği kişi bakın kim çıktı

06.12.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve farklı tarzı ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün sevenleriyle buluştu. Dansıyla gündem olan Tilbe'nin sahnede bir kişiyi öpücüklere boğduğu anlar ise çok konuşuldu. Herkesin sevgilisi dediği kişi aslında bakın kim çıktı.

Güçlü sesi, unutulmaz şarkıları ve farklı tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam bir mekanda sahne aldı. Dansı ile sosyal medyada gündem olan ünlü ismin sahnede bir kişiyi öptüğü anlar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Farklı kıyafeti, ayakkabıları ve permalı kıvırcık saçlarıyla sergilediği dans gösterisi ile çok konuşulan Yıldız Tilbe'nin o anları sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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Bu paylaşımların ardından MuhabirOnline Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda Tilbe'nin bir beyefendiyi öpücüklere boğduğu görüldü.

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Kendisi sahnedeyken yanına gelen beyefendiyi öpmesiyle gündem olan Tilbe'nin yanındaki kişinin sevgilisi olduğu iddia edildi.

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Herkesin sevgilisi sandığı kişinin kim olduğunu şarkıcı Yaşar İpek açıkladı. İpek yayılan videoların altına; 'Oğlu gibidir ismide Kıran'dır. Rahmetli Şehmuz İlgin abimin oğlu benimde yeğenimdir. Delirmeyin' yorumunu yaptı.

yaşar ipek yorum

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Yıldız Tilbe sosyal medya ele
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